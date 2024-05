Ciara Molina disfruta y progresa en el karting

Ciara Molina se inició en el kárting a los 9 años cuando se sumó a la escuelita y, tras un año de progreso, comenzó a competir en el campeonato de la AKPS (Asociación de Kárting de la Patagonia Sur), que se disputa en el kartódromo internacional ubicado en Km. 9.

“Todo comenzó cuando mi papá armaba autos en un taller y yo le ayudaba con las herramientas, me empezó a gustar. Un día vimos que había una escuelita de kárting, fui y empecé a andar, luego me dijeron que andaba muy bien y que tenía que competir. Entonces se dio la posibilidad de correr y fui mejorando. La verdad que me encanta”, comentó la piloto.

En su primera temporada, Molina se consagró subcampeona en la categoría Mini. Mientras que, en el campeonato 2024, que se inició en marzo, está peleando los primeros puestos. A su vez, invitada por la familia Vázquez, viene de correr en Caleta Olivia, en lo que fue su primera experiencia fuera de Comodoro Rivadavia.

Al respecto, Daiana Díaz, madre de la deportista, dijo que “fue hermoso, anduvo bien y fue una linda experiencia, si se da la posibilidad de correr en otro lado lo vamos a hacer. Estamos contentos, tiene que seguir creciendo, ojalá se le dé la oportunidad de probar otras pistas, crecer y disfrutar, que es lo importante”.

Por último, tras el encuentro con Hernán Martínez, afirmó que “nos viene dando una mano desde el año pasado, estamos súper agradecidos por todo el apoyo que le da Comodoro Deportes a Ciara. Igualmente queremos agradecer a la familia Quiroga que nos brindó la oportunidad de poder tener un chasis mejor para este campeonato y a todos los que la ayudan”.