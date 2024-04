Claudio Vidal delegó la presidencia del Partido SER a Hernán Elorrieta

Ese marco, ante la presencia de numerosos adherentes y luego de resaltar el importante crecimiento que tuvo el partido, propuso al diputado provincial mandato cumplido Hernán Elorrieta para sucederlo en la presidencia de SER.

En su discurso, Vidal realizó una reseña del vertiginoso crecimiento de espacio político, recordando que se gestó en conversaciones que mantuvieron trabajadores de diferentes sectores, muchos de ellos del ámbito petrolero y personas de otras estructuras sociales que estaban “cansados, molestos y disconformes de vivir en una provincia donde las cosas no cambiaban nunca”.

De esta manera se fueron compatibilizando propuestas de hombres y mujeres con el objetivo de mejorar la educación y potenciar las fuentes laborales y la producción.

Tras ello enumeró una serie de circunstancias electorales con los primeros triunfos que se dieron en pocos meses de campaña, llegándose a mes de agosto del 2023 cuando la mayoría del electoral le dio a SER la posibilidad de alcanzar el gobierno provincial.

Sin embargo, admitió que “de golpe, me di cuenta que era secretario general de un gremio (petrolero), presidente de una mutual y de un partido, diputado nacional y gobernador electo”.

“Entonces me quedó claro que el pulpo Vidal no existe, así que fui tomando decisiones, porque no se puede operar desde el individualismo” reflexionó.

“Hoy me toca conducir una provincia que heredamos completamente devastada. Hay falta de infraestructura en hospitales y otros sectores, falta de planes de viviendas y reclamos salariales que en un 90 son juntos, pero todo no se puede resolver de un día para el otro”, puntualizó.

De esta manera, teniendo como fin ocuparse a tiempo completo de sus funciones como gobernador, puso a consideración su renuncia a la presidencia del Partido SER, mocionando al diputado mandato cumplido Hernán Elorrieta como su sucesor en el cargo, propuesta que fue aceptada por la mayoría de los afiliados presentes, tras lo cual dijo que “yo voy a estar siempre, pero me tengo que dedicar a sacar esta provincia adelante”.