'Coco' Muñoz: "este año busco mi mejor rendimiento, mi mejor versión"

El destacado deportista de Gualjaina, Eulalio ’Coco’ Muñoz estuvo visitando el Hotel Deportivo provincial de Rawson, donde aprovechó a descansar un par de horas antes de continuar hacia la ciudad de Puerto Madryn.

Luego de la merienda se prestó amablemente a dialogar con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“Estamos por la zona por un tema de estudios médicos, es algo que vengo arrastrando en los tendones desde que hice la preparación para los Juegos Olímpicos, desde ese momento tengo las molestias que ya sé lo que es, me voy a hacer atender y pensar en el trabajo diario que de alguna manera es siempre lo que nos representa, el trabajar firme y obtener los mejores resultados para la provincia y toda la gente que nos hace el aguante durante el año”.

DOS DE DOS

“Estoy bien, arranqué el año y llevo corridas dos competencias. Estuve presente en el primer trail de Carrenleufú, que se hizo en el marco de la Fiesta del Salmón, donde me quedé con los 12k y hace unos días participé de la carrera que realiza la Escuela Municipal Awkache en Esquel, y por cuarto año consecutivo me pude quedar con la victoria, creo que es de las pocas carreras que he corrido siempre y he ganado”.

MEJOR VERSION

“Me siento con ganas, feliz porque comenzamos el año ganando, pensando en las competencias que se vienen a futuro y también tengo en claro que será un año largo y duro con muchas carreras. Ya definimos el calendario con el profesor Rodrigo Peláez, dentro de dos semanas se viene la Corrida de Diario Crónica, luego el Medio Maratón al Paraíso y después una de las carreras que son mis favoritas como los 10k de Cipolletti, que es en marzo, así que tratando de afinar, de buscar mi mejor rendimiento, mi mejor versión, ese va a ser mi objetivo este año, por eso todo este trabajo duro que vengo realizando”.

Consultado sobre si prioriza las distancias cortas sobre los 42k, el popular “Coco” sostuvo: “en realidad el maratón siempre está presente y todo lo que hago es para el maratón, te nombré carreras de 10, 12 y 21k que son las competencias principales de cada año, seguramente en el primer semestre no voy a correr en esa distancia, pero sí lo voy a hacer en el segundo donde siempre mi idea es mejorar mi marca de 2h09m59s, sabemos que estamos en condiciones de trabajar y poder mejorar la marca que tengo desde el 2020. Si bien las preparaciones han sido muy buenas, me tocó estar en Salta y México preparándome, no se me ha dado la carrera todavía, pero sé que con esfuerzo y disciplina puedo conseguirlo”.

Finalmente dejó su agradecimiento y saludos para quienes lo apoyan y acompañan en su carrera deportiva. “Como siempre primero y principal agradecer a Chubut Deportes, que siempre nos banca las preparaciones y todas las competencias que tenemos, así que agradecer a Milton Reyes y todo su equipo, a Banco del Chubut, Lotería del Chubut y por el lado privado tengo la mejor marca del mundo que es Nike, lo que me hace sentirme acompañado y además agradezco a la gente que siempre nos brinda su apoyo, que es muy importante en lo anímico y gracias a todo ello uno trata de ser mejor cada día”, sentenció.