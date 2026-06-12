Colapinto tuvo un viernes complicado y quedó 15º en la segunda práctica

El piloto argentino, con Alpine, había sido 10º en la primera práctica, pero en la segunda, perdió posiciones. El más veloz en el circuito de Montmeló resultó el inglés Lando Norris (McLaren).

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó en el 15º tiempo (1’17”051/1000) durante la segunda práctica de la Fórmula 1, que se desarrolló en el circuito de Montmeló, donde este domingo se correrá el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, perdió posiciones respecto de la primera sesión -fue 10º-, pero volvió a superar a su compañero, el francés Pierre Gasly y ratificó un mejor rendimiento dentro de Alpine.

Alpine cerró un inicio de fin de semana con sensaciones encontradas en el GP de Fórmula 1. Si bien Colapinto volvió a imponerse sobre Gasly en ambas sesiones de entrenamientos, el rendimiento general de la escudería francesa quedó por detrás de varios de sus rivales directos en la zona media de la grilla.

“Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada, en cuanto a balance y velocidad, muy, muy malo. Muy mal en carrera, muy mal en qualy también. Hay muchas cosas por entender, pero siento que estuve maximizando todo bastante, salía la vuelta que salía, pero estamos muy lejos y muy lentos”, reconoció Colapinto.

Por su parte, el inglés Lando Norris (McLaren) dominó este viernes la jornada de entrenamientos libres, donde relegó al segundo puesto de la tabla de tiempos a su compatriota George Russell (Mercedes).

Norris, de 26 años, campeón del mundo y ganador en Montmeló el año pasado, firmó la vuelta rápida en el segundo ensayo, en el que se registraron los mejores cronos de la jornada. Cubrió, con neumático blando -el que emplearon todos en sus mejores intentos-, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 426 milésimas, sólo nueve menos que Russell y con 57 de ventaja sobre el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

La actividad del GP de Barcelona continuará este sábado con la tercera práctica libre -a partir de las 7:30-, mientras que la clasificación se iniciará a las 11.