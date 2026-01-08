Comienzan los Programas de Verano 2026

Se trata de los Juegos Comunitarios, Recreación en las Playas y Cumbre de Juegos en las Plazas. Los programas son dependientes de Comodoro Deportes.

Este sábado comenzarán los Programas de Verano dependientes del Ente Comodoro Deportes. Se trata del torneo de fútbol 5 de los Juegos Comunitarios; la propuesta “Recreación en las Playas”, que se desarrollará en la Costanera local; y Cu.Ju.Pla (Cumbre de Juegos en las Plazas), que recorrerá distintos puntos de la ciudad.

En las instalaciones del Club Deportivo Portugués, en el horario de 9 a 14, el sábado se jugará la jornada inaugural del torneo de fútbol 5 de los Juegos Comunitarios.

La actividad se desarrollará durante seis fines de semana y las categorías que participarán serán: 2011/12, 2013/14, 2015/16 y 2017/18. Hasta el momento hay 30 equipos inscriptos de diferentes barrios de la ciudad.

A su vez, vale destacar que serán encuentros amistosos, no competitivos, y al término de cada jornada se entregará el tradicional jugo y choripán a todos los participantes.

Por su parte, “Recreación en las Playas” arrancará con actividad el sábado y domingo, de 16 a 20, en la Costanera local. Serán jornadas abiertas para toda la comunidad y con el objetivo de que las familias disfruten de actividades lúdicas y recreativas.

Cabe destacar que, a partir de la próxima semana se desarrollarán de jueves a domingo hasta el 13 de febrero. Para cualquier información pueden comunicarse por intermedio de Instagram: @jrplayas.

El programa Cu.Ju.Pla (Cumbre de Juegos en las Plazas), perteneciente al Área de Recreación de Comodoro Deportes, este sábado iniciará su periplo en el Parque de la Ciudad de Km. 3. Al otro día, estará en la plaza del barrio Juan XXIII.

Todas las jornadas de esta propuesta se llevarán a cabo de 17 a 20 y se ofrecerán actividades para toda la familia, entre los que se pueden encontrar talleres de reciclado, creación de canciones, danzas, taekwondo recreativo, entre otros.

“Tenemos talleres nuevos y también algunos que venimos trabajando desde hace tiempo. La mayoría siempre son con un eje de arte lúdico, entonces tenemos talleres de reciclado, de creación de canciones, de danzas y uno nuevo que es taekwondo recreativo, porque sentimos la necesidad de llevar los deportes a las plazas”, explicó la referente Yanina Rojas.

En ese sentido, agregó que “formamos un equipo diverso y nuevo, estamos muy contentos. Invitamos a toda la familia a acercarse, son talleres para todas las edades, siempre recordamos la importancia de jugar y aprovechar los espacios adónde vamos, que son espacios en los que la familia ya asiste en el año y que la comunidad los hizo propios”.