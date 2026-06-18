Comodorenses disputarán la Copa Mundial de natación de invierno en El Calafate

Trece nadadores comodorenses integran la nutrida delegación chubutense que participará en El Calafate en una importante competencia, que se realizará en agosto y que reúne a deportistas de distintos países.

Del 2 al 9 de agosto, se llevará a cabo una nueva edición de la Copa Mundial de natación de invierno, donde deportistas de todo el mundo nadarán en aguas del Lago Argentino, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, frente al Glaciar Perito Moreno, en El Calafate.

Chubut tendrá una importante asistencia con una delegación de 21 personas, de los cuales Comodoro Rivadavia aportará trece nadadores que desafiarán las aguas gélidas santacruceñas que rondarán los 4 grados.

Los deportistas locales que viajarán son: Yolanda Castillo, María Van Raap, María Laura Szymanski, Alejandra Benítez, María Laura Guerreiro, Vanesa Morales, Fanny Selva, Rodrigo Fritz, René Costa, Magalí Almonacid, Mariana Vázquez, Tomás Barrios y Marcos Parra.

Tras la reunión con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Barrios contó: “estamos muy contentos porque se conformó una delegación en Chubut de 21 nadadores, de los cuales 13 son de Comodoro Rivadavia. Creemos que es la delegación más grande que se va a presentar de Argentina”.

Siguiendo esa línea, añadió: “en este evento va gente de todo el mundo y de todas partes de Argentina, queremos hacer historia como la primera delegación. Seguramente hay un ranking de puntaje por delegación y vamos por eso”.

Sobre los detalles de la competencia, Barrios afirmó: “se va a hacer frente al Glaciar Perito Moreno, se va a montar una pileta flotante, que sería una marina flotante de 25 metros, y se corren diferentes distancias, 25, 50, 100, 200, 300 y 450 metros, en formato aguas abiertas. Se espera una temperatura del agua aproximada de 4 a 4,5 grados”.

“Es algo que se viene haciendo hace 4 años y va a ser una experiencia diferente porque viaja mucha gente de Comodoro, eso me alegra un montón. Vamos con un variado rango de edades, de diferentes niveles de nado, y todos están entusiasmados porque para muchos va a ser su primera experiencia, están con mucha más ilusión de brindar un buen desempeño”, agregó el nadador.

Y terminó afirmando que “al viaje lo venimos planificando con tiempo, por suerte tenemos el acompañamiento de Hernán Martínez y el Ente Comodoro Deportes, tuvimos una reunión muy positiva, no esperábamos tanto apoyo y nos vamos contentos por este acompañamiento”.