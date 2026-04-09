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Comodoro Newcom se quedó con el título en el III Torneo Patagónico

El certamen se desarrolló en José de San Martín, del 3 al 5 de abril, y el equipo de Comodoro Newcom fue el mejor en la categoría +60.

La localidad de José de San Martín recibió la tercera edición del Torneo Patagónico de Newcom, que contó con la participación de equipos de seis provincias patagónicas: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.

El campeonato se encuentra dentro del calendario del newcom de Chubut y estuvo destinado a las categorías +40, +50, +60 y +60, en mixto y femenino.

Comodoro Newcom fue parte del certamen en la categoría +60 mixto. En la misma, los comodorenses enfrentaron a los equipos: “Rawson Cap” (Rawson), “El Rejunte” (Gobernador Costa), “El Abrojal” (Esquel), “Deportivo Senguer” (Río Senguer), “Amigos de la Eulogia” (Puerto Madryn), “Pioneros” (Rawson), y “Kosten” (Sarmiento).

La delegación local llegó a la instancia final midiéndose con el equipo “El Abrojal” de Esquel, y se quedó con la victoria en primer set por 15-8 y el segundo set por 15-12, logrando así estar en el primer puesto.

Desde Comodoro Newcom agradecieron el acompañamiento de Comodoro Deportes.

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