Comodoro Newcom se quedó con el título en el III Torneo Patagónico

La localidad de José de San Martín recibió la tercera edición del Torneo Patagónico de Newcom, que contó con la participación de equipos de seis provincias patagónicas: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.
El campeonato se encuentra dentro del calendario del newcom de Chubut y estuvo destinado a las categorías +40, +50, +60 y +60, en mixto y femenino.
Comodoro Newcom fue parte del certamen en la categoría +60 mixto. En la misma, los comodorenses enfrentaron a los equipos: “Rawson Cap” (Rawson), “El Rejunte” (Gobernador Costa), “El Abrojal” (Esquel), “Deportivo Senguer” (Río Senguer), “Amigos de la Eulogia” (Puerto Madryn), “Pioneros” (Rawson), y “Kosten” (Sarmiento).
La delegación local llegó a la instancia final midiéndose con el equipo “El Abrojal” de Esquel, y se quedó con la victoria en primer set por 15-8 y el segundo set por 15-12, logrando así estar en el primer puesto.
Desde Comodoro Newcom agradecieron el acompañamiento de Comodoro Deportes.