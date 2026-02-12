Con aval de la UCR y gobernadores aliados, el Senado dio media sanción

Tras una sesión que se extendió por más de 14 horas, el Senado de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional con 42 votos a favor y 30 en contra, consolidando una amplia mayoría construida a partir del respaldo del radicalismo y de bloques vinculados a gobernadores dialoguistas.

La estrategia oficial combinó negociaciones de último momento y cambios en la redacción del proyecto para asegurar apoyos. A los votos del oficialismo se sumaron los de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Independencia y senadores de los oficialismos provinciales de Chubut, Misiones, Neuquén y Salta. En contraste, los bloques de Unión por la Patria, Convicción Federal, el Frente Cívico santiagueño y Por Santa Cruz rechazaron la iniciativa, aunque quedaron en minoría.

Desde los palcos siguieron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, y los referentes Martín Menem y Eduardo Menem. La jornada estuvo atravesada además por la movilización en las inmediaciones del Congreso y el duelo por el fallecimiento de la exlegisladora Sandra Mendoza.

Cambios clave para destrabar apoyos

Entre las modificaciones introducidas sobre la marcha, el oficialismo preservó las escalas del impuesto a las Ganancias y redefinió el régimen de licencias por enfermedad o accidente, estableciendo pagos del 50% o 75% del salario por períodos de tres o seis meses, según el caso, con posibilidad de Junta Médica ante discrepancias.

Uno de los giros más relevantes fue hacia el gremialismo: se fijaron topes para las contribuciones especiales (0,5% para empresas/cámaras y 2% para sindicatos), pero se eliminó el vencimiento que las volvía voluntarias, manteniendo su carácter automático. También se postergó la eliminación de estatutos para enero de 2027.

En paralelo, se excluyó a las billeteras virtuales como destino del pago de salarios —a la espera de una reglamentación del Banco Central— y se incorporó un anexo para el traspaso progresivo de competencias de la Justicia laboral a la órbita porteña. El texto incluyó además un artículo de vigencia inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial.

Ejes de la reforma

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan: banco de horas en lugar de horas extra; nuevo esquema de indemnizaciones indexadas; creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); habilitación de pagos por mérito y productividad; fraccionamiento de vacaciones; ampliación del listado de servicios esenciales con prestación mínima del 75%; incentivos al blanqueo laboral; fin de la ultraactividad de los convenios; regulación de trabajadores de plataformas; y restricciones a asambleas en horario laboral.

Con la media sanción obtenida, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados. En el oficialismo descuentan que, aun con eventuales cambios, la iniciativa podrá volver a aprobarse rápidamente en el Senado, reflejando el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso.