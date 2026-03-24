Con polémica, Huracán empató sin goles ante Barracas Central

Igualaron 0-0 en Parque Patricios en la continuidad de la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Huracán y Barracas Central empataron este lunes sin goles en el marco de la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello.

A los pocos minutos de iniciado el partido llegó la primera polémica, Facundo Bruera le pegó un codazo a Fabio Pereyra, pero para el árbitro, solo estaba disputando el balón. Los jugadores del local protestaron y pidieron la intervención del VAR, pero no llegó. El central del Globo mostró su sangre y tuvo que ser atendido durante algunos minutos por el corte en el labio.

El Guapo no se mostraba demasiado interesado en tener la pelota. Se replegaba y, cuando recuperaba, salía rápido en búsqueda de ataques directos. Incluso salteaba líneas al salir del fondo.

Huracán tenía el balón y poco a poco comenzaba a conseguir acercarse al área rival. La dinámica presentada por Leonardo Gil -ex Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia- y Lucas Blondel eran un dolor de cabeza para la visita, promediando la etapa inicial.

La primera mitad se fue con un sabor amargo para el Globo, que acumuló casi un 70% de tenencia de balón y remató cinco veces contra solo una de su rival, pero no logró romper el cero.

El inicio del complemento fue diferente. Gonzalo Maroni le dio algo más de ambición ofensiva a Barracas, que al adelantarse dejó algunos espacios y permitió que el dueño de casa llegue con mayor claridad. En una de esas acciones de ataque fue Tahiel Peralta el que cayó en el área de Barracas, pero Tello lo amonestó y no cobró infracción.

Justamente Maroni inició la más clara para el Guapo, que a los 32' estuvo a centímetros de abrir el marcador, pero Bruera no pudo darle dirección a un centro bajo perfecto de Rodrigo Insúa.

Solo dos minutos después llegó la polémica más grande de la noche. Damián Martínez saltó con los brazos extendidos dentro del área y la pelota tocó en su mano derecha. Los jugadores de Huracán automáticamente reclamaron penal, pero el VAR no llamó a Tello, que en primera instancia tampoco había cobrado la infracción.

El cierre del partido fue con el Globo dominando el balón e instalado en campo contrario ante un rival que se replegó con cinco defensores y cuatro volantes bien pegados a la última línea.

Con este resultado, el “Globo”, se encuentra noveno y afuera de la zona de clasificación con 14 puntos en el grupo B, mientras que el “Guapo”, marcha séptimo con 16 unidades.

En la próxima fecha, Huracán visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que Barracas Central, será local ante Sarmiento de Junín.

Por otra parte, este miércoles desde las 19, Deportivo Riestra recibirá San Lorenzo en lo que será el cierre de la 12ª jornada.

El encuentro, que se jugará en el estadio Guillermo Laza, será controlado por el árbitro Ariel Penel.