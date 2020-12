Con una reñida votación, la Legislatura aprobó el presupuesto 2021

En la sesión de este martes los legisladores chubutenses aprobaron el presupuesto 2021 que asciende a $142 mil millones. El dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto incluso aconsejaba el rechazo al presupuesto, pero con 15 votos se logró dar tratamiento en minoría.

La votación terminó 14-13, ya que el PJ, la UCR y el interbloque de Chubut al Frente votaron en contra del proyecto de ley que envió el Ejecutivo.

“Un año muy difícil no sólo por la pandemia sino por la crisis provincial que el gobierno no termina de resolver”, fundamentó su rechazo la diputada justicialista Belén Baskovc.

“Con este panorama, no vemos el esfuerzo plasmado en los proyectos de presupuesto y tarifaria que han ingresado a la cámara, y que no ordenan la situación de crisis económica y social. Vemos con preocupación que quienes gobiernan no transparenten con responsabilidad y sinceridad los números reales de nuestra provincia”, cuestionó según publica Radio 3.

“Esta situación económica adversa tiene un poco que ver con haber otorgado esas paritarias impagables que se prometieron en plena campaña electoral, lo que han generado una situación muy difícil porque se han duplicado las masas salarias y claramente los recursos provinciales no alcanzan para hacer frente a una de las obligaciones esenciales que tiene el Estado”, argumentó.

“Este paquete de medidas enviad por el Ejecutivo no tiene una planificación económica clara, no da respuestas a cómo se hará frente a la deuda que el gobierno tiene con los estatales y refleja que el plan económico no es consistente y sostenible en el tiempo”, sentenció.

En cambio las proyecciones presupuestarias de los poderes Legislativo y Judicial tuvieron un respaldo unánime. Además prolongaron la emergencia turística hasta el 30 de junio de 2021 y la aplicación de la ley de juicios por jurados hasta el 1° de julio del próximo año.