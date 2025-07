Concejal de LLA le daba 10 mil pesos por sexo oral

La grave acusación, que incluye la exigencia de actos sexuales a cambio de la devolución de parte del salario que el propio edil le retenía, fue respaldada por un comprometedor audio que se hizo público.

La denunciante, una militante de su espacio y también electa como convencional municipal por Salta Capital, cobraba un salario de $500.000. Según su testimonio y las pruebas presentadas, López le retenía aproximadamente $200.000, los cuales “liberaba” en montos de diez mil pesos por cada acto sexual. La mujer aportó a la Justicia una serie de audios de WhatsApp y chats que corroboran su versión de los hechos.

En uno de los audios que se viralizaron, la empleada le recrimina a López la retención de su sueldo: “Querés hacer caja con 500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”. A lo que el concejal responde: “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”. La situación se vuelve aún más explícita en otro audio donde López le dice: “Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”. La mujer, visiblemente afectada, contesta: “Creés que soy una puta”.

La denunciante ya radicó la denuncia penal y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual Número 3, que inició una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

Desde La Libertad Avanza Salta, rápidamente emitieron un "comunicado oficial" para desvincularse del accionar de López. En el texto, el espacio político afirmó regirse por “absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente”, y subrayaron que “el respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de 'ficha limpia' son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad”.

Si bien Pablo López era, hasta hace poco, una incorporación destacada proveniente del PRO, desde La Libertad Avanza Salta manifestaron: “Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos, sin operaciones mediáticas ni condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos que se preste a suspicacia alguna”. La renuncia del concejal busca contener el impacto de este grave suceso en la imagen del partido.