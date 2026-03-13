Confirman romance entre Gimena Accardi y un actor 14 años menor

A la actriz se la relaciona con su compañero de la serie TILF, Seven Kayne, lo que despertó la furia de la ahora ex del cantante.

En noviembre del año pasado, comenzó a circular un rumor que indicaba que Gimena Accardi (40) mantenía una relación amorosa con su coprotagonista de la serie TILF, Joaquín Cordovero (26) —más conocido por su nombre artístico, Seven Kayne. Varias fotos publicadas por ellos mismos y algunos diálogos picantes en el streaming donde ella trabaja echaron más leña al fuego, pero el propio artista salió a desmentir la información: explicó que se trató de una estrategia para publicitar la ficción. Pero esta semana, Fernanda Iglesias no solo confirmó el romance, sino que, además, dio a entender que, cuando todo comenzó, él aún estaba de novio, y compartió un video de su ex.

A través de una serie de historias que compartió Instagram, la panelista de Puro show desarrolló el tema. Lo primero que publicó fue un video de Accardi y Seven Kayne tomando un café en Málaga con la leyenda “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Luego, agregó información: sobre una foto de la modelo y actriz Milagros Viado, escribió: “Él estaba de novio con esta chica. Pero a su vez andaba con Gimena, con quien grabó la serie vertical TILF”.

Lejos de terminar allí el tema, la panelista dio a entender que la relación de Accardi y Seven Kayne fue mucho más allá fuera del set, que comenzó cuando él estaba de novio y se basó en un video que compartió la propia modelo, “harta de que su novio le meta los cuernos”, en sus redes sociales.

“No me gustan las pibas que hacen eso. No me gusta”, se la ve decir a Viado, pero interpretando un diálogo. “¿Está mal encararse a alguien que tiene novia?”, preguntan. “Está recontra mal. Yo nunca lo hice en mi vida”, insiste ella. “Pero vos no sabés los códigos de la relación. Por ahí es abierta”, le señalan. “No”, frenó a su interlocutor. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, remata.

“Este video se lo hicieron bajar. Y ya están separados. Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”, agregó Iglesias.