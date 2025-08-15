Continúan los festejos por el Mes de las Infancias

Las actividades recreativas continuarán este fin de semana en más de diez sedes municipales de las zonas norte y sur de Comodoro Rivadavia.

Este viernes continuaron las celebraciones por el Mes de las Infancias en Comodoro Rivadavia, con actividades libres y gratuitas. La propuesta organizada en conjunto por Comodoro Deportes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Comodoro Turismo y la Secretaría de Salud, incluye juegos recreativos y deportivos.

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martinez y los secretarios de Cultura y Desarrollo Humano y Familia, Liliana Peralta y Angel Rivas respectivamente, participó de la jornada realizada en la sede de la vecinal del barrio Ciudadela, donde más de 200 niños y niñas disfrutaron junto a sus familias. “Estamos muy contentos por la participación de los chicos y chicas, padres y abuelos, que se acercaron a acompañar este festejo”, expresó el jefe comunal.

En este marco, valoró el trabajo mancomunado entre las áreas para lograr actividades recreativas, deportivas y lúdicas que “se realizan durante todo el año en distintos barrios, con el objetivo de fortalecer la confianza, el juego y la integración comunitaria”, destacó Macharashvili.

A su turno, Martínez, ponderó la predisposición de las vecinales al momento de sumarse a los festejos y el carácter descentralizado de las propuestas. “Nos alegra tener tanta participación por parte de niños, niñas y familias que se acercan y acompañan en estos momentos que son necesarios”, añadió.

Mientras, Peralta subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional con el objetivo de que las celebraciones lleguen a todos los barrios de la ciudad, al expresar: “las familias siempre acompañan y eso es fundamental, porque no solo disfrutan de ver jugar a sus hijos, sino que comparten un espacio de encuentro y aprendizaje”, remarcó.

En tanto, Rivas, hizo hincapié en el acompañamiento de los vecinos al resaltar que “esto demuestra el compromiso sostenido de la Municipalidad con el Mes de las Infancias junto a todos los niños y niñas, lo que se ve traducido en una jornada de festejo y mucha felicidad”.

CRONOGRAMA DE FESTEJOS

Las celebraciones continuarán el sábado y domingo en diferentes puntos de la ciudad, garantizando que todos los niños y niñas de Comodoro puedan ser parte de esta gran fiesta comunitaria.

Sábado 16 de agosto

15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº1

15:00 a 17:00 Club Huergo

15:00 a 17:00 Gimnasio Escuela Nº211 (Bº Isidro Quiroga)

15:30 a 17:30 Gimnasio Municipal Nº4

Domingo 17 de agosto

15:00 a 16:30 Grupo 1 de discapacidad en el Club Huergo

16:30 a 18:00 Grupo 2 de discapacidad en el Club Huergo

15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº2

15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº3

15:30 a 17:30 Gimnasio Escuela Nº722 (Bº Próspero Palazzo)

15:30 a 17:30 Gimnasio Club USMA

15:30 a 17:30 Gimnasio Laprida