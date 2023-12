Copa Libertadores 2024: ¿Quiénes se enfrentarán en las fases preliminares?

La Copa Libertadores 2024 tiene en vilo a todo Sudamérica y ya comenzó a jugarse en las últimas horas. En la sede de la Conmebol de la ciudad de Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de las fases previas, donde quedó conformado el primer camino para los 47 equipos que buscarán consagrarse como campeones de América.

. ¿Cómo es el formato de las fases previas de la Libertadores 2024?

La Copa Libertadores 2024 cuenta con tres fases previas clasificatorias con formato de eliminación directa. Allí competirán 19 equipos, de los cuales cuatro lograrán clasificar a la fase de grupos, donde ya esperan los 28 clasificados de manera directa, quedando así los 32 definitivos.

. ¿Cómo es el formato de la Copa Libertadores 2024?

Los dos primeros de cada zona de la fase de grupos clasificarán a los octavos de final, dando pie a una etapa de eliminación directa (con ida y vuelta) hasta la final. Además, 12 equipos accederán a la Copa Sudamericana: los cuatro perdedores de la Fase 3 irán a la zona de grupos, mientras que los ocho terceros de cada grupo de Libertadores estarán en los octavos de final.

. Cruces de la Fase Previa 1 de la Libertadores 2024

E1: Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU)

E2: Aurora (BOL) vs. Melgar (PER)

E3: Aucas (ECU) vs. Libertad (PAR) | E3

. Cruces de la Fase Previa 2 de la Libertadores 2024

Águilas Doradas (COL) vs. Red Bull Bragantino (BRA)

E3 vs. Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU)

E1 vs. Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI)

E2 vs. Botafogo

. ¿Cómo son los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores 2024?

Bombo 1: Fluminense (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Gremio (BRA), Peñarol (URU), San Pablo (BRA), LDU de Quito (ECU).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Barcelona (ECU), Bolivas (BOL), Junior (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL), Talleres (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Ganador Fase 3, Ganador Fase 3, Ganador Fase 3, Ganador Fase 3.

. ¿Cuándo se sortean los grupos de la Copa Libertadores 2024?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 se realizaría en marzo del 2024, aunque la fecha no está confirmada.