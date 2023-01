Córdoba: prendieron fuego a una mujer en situación de calle y está grave

Una mujer sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo luego de ser prendida fuego en la vía pública por al menos dos personas, en la ciudad de Córdoba. La víctima, que estaría en situación de calle, está internada en terapia intensiva, mientras que ya hay dos detenidos.

La mujer de 34 años se encuentra en el Instituto del Quemado de la capital provincial. El hecho se produjo después de una discusión con al menos dos personas en la avenida Sabattini al 2.700.

Los detenidos son un hombre y una mujer. Fueron capturados tras identificarlos a través de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos al hecho. Además, se les secuestró un bidón de combustible.

Según trascendió, la mujer agredida fue identificada como Florencia. Se encuentra en “terapia intensiva y está siendo valorada en su estado general, que es reservado”, de acuerdo a lo que informó al Canal 10 de Córdoba el doctor Walter Contreras, quien se desempeña como Jefe de Guardia en el instituto en el que es asistida.

“La superficie corporal quemada es de aproximadamente el 50 por ciento”, remarcó el especialista y agregó que “lo más comprometido es el tronco, el tórax, el abdomen, los miembros superiores, parte de los miembros inferiores y el cuello”.

La versión de un testigo del hecho

El hecho fue visto por el dueño de un comercio que se encuentra frente a la zona en la que se dio el suceso. “Una pareja que suele andar por la zona junto con otro grupo que está en situación de calle, borrachos y en la vereda, apareció a los gritos y abrazados”, contó.

“De la nada se tiraron en el cantero del local, y yo salí y les dije que iba a llamar a la Policía. Me dijeron que no se iban a ir y yo entré e hice el llamado. Me puse a atender y apareció otra chica con la que se pusieron a discutir”, siguió.

Y continuó: “De la nada, en esa discusión, veo una luz, una llamarada, y cuando veo para afuera, estaba la chica que llegó con el chico, la primera, tirada en el suelo prendida fuego”.

“El chico que estaba con ella y la otra chica se fueron y la dejaron ahí. Nosotros con los vecinos intentamos apagarla y llamamos a la ambulancia”, finalizó.