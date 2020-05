"Creo que ha faltado diálogo", dice Meiszner

Andrés Meiszner es oriundo de la localidad de Quilmes y está radicado en Rawson desde 2015. Fue secretario de Trabajo con Mariano Arcioni y actualmente es ministro de Educación. Mañana asume como secretario General de Gobernación, cargo que venía ocupando el abogado radical Carlos Relly.

“La llegada a la Secretaría General de la Gobernación es una cuestión que veníamos charlando con el gobernador, más vinculada las cuestiones políticas. Creo que al Gobierno le faltaba un diálogo más fluido con los diputados, con los intendentes”.

“Mañana Javier Alvaredo va a la Legislatura para dialogar con los diputados. Tenemos la restructuración de la deuda también, son varios los temas. Todos los proyectos son perfectibles. Lo que no vamos a hacer es imponer un proyecto”, dijo en diálogo con Radio Chubut.

Asimismo, aclaró que “en esta instancia de vacas flacas y donde el país está sufriendo una crisis financiera, la Provincia no está ajena. Si uno legisla por los medios, me parece que no es el camino. Tenemos que encontrar consensos”.

“La tarea va a ser empezar a unir con cada uno de los legisladores temas en común y temas particulares. Diferencias hay y es bueno que haya; el tema es ver cómo podemos consensuar”, indicó.

En este marco, destacó que “los problemas políticos se solucionan con más política, no con otra cosa. Este viraje de esta cuestión política va en el sentido de sentarse a discutir política con cada uno de los gobernadores”.

Finalmente, Meiszner concluyó que “quizás hay también una cuestión de egoísmo político. Muchas veces es querer tener un protagonismo por tener las riendas de la Provincia en 2023”.