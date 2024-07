Creó un llavero con el pie hinchado de Messi y es furor en las redes

El ingenio de los fanáticos de la Selección Argentina no deja de sorprender. Hace apenas una semana, el equipo se consagró bicampeón de la Copa América 2024, y ya un joven argentino encontró una manera creativa de homenajear a su ídolo, Lionel Messi.

Este diseñador y emprendedor, conocido como Milonga, creó un llavero que representa el pie hinchado de Messi, una imagen que conmocionó a los seguidores durante la final contra Colombia.

Milonga compartió su novedoso producto, llamado “Tobillo de Messi”, a través de TikTok, donde el video de presentación se volvió viral. “Mirá que llaverito, eh. Un espectáculo”, comentó en su breve clip de 12 segundos que en solo tres días obtuvo 1,2 millones de visualizaciones y se convirtió en un fenómeno en las redes sociales.

Asimismo, también hubo miles de comentarios en referencias al invento de Milonga: “Increíble la capacidad del argentino de sacar producto y hacerlo re vendible”, “Hay que hacer plata como sea”, “Yo dije: ‘No va a faltar el que se tatúe el tobillo de Messi’, pero esto no imagine”, “Acá no hace plata el que no quiere” y “Argentina, no lo entenderías, amo mi país”, son algunos de los mensajes, según describe Infobae.

Sin embargo, mientras los fanáticos celebran con el nuevo llavero, las noticias sobre la salud de Messi traían un tono más serio. Inter Miami, el club donde juega actualmente, hizo público el parte médico que confirmaba una lesión en el ligamento del tobillo derecho del futbolista. “Inter Miami CF proporcionó una actualización de lesiones presentada por Baptist Health para el capitán Leo Messi. Tras la evaluación médica, se determinó que Leo Messi sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho”, detalló la institución en un comunicado.

Esta lesión resultó de un doloroso incidente durante la final de la Copa América 2024 contra Colombia. Messi sufrió un golpe en el primer tiempo que le dobló el tobillo y, a pesar de sus esfuerzos, tuvo que ser reemplazado por Nicolás González en la segunda mitad del partido.

Según el parte médico del Inter Miami, la disponibilidad del capitán para futuros encuentros dependerá de evaluaciones periódicas y de la evolución de su recuperación. La gravedad de la lesión es tal que, de ser necesario, podría requerir de una intervención quirúrgica.