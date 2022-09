Cristina Kirchner publicó su primer tuit tras el atentado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó su primera publicación en Twitter tras el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre. Luego de un silencio de 11 días que generó altas expectativas, la exmandataria prefirió no referirse directamente al atentado pero sí advertir sobre una situación que viene señalando desde 2019: que la sentencia en su contra en la causa Vialidad ya está escrita.

Como muestra de que la sentencia ya está decidida, publicó una imagen de la tapa del diario Clarín, donde aparece una nota del periodista Pablo Vaca titulada "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". La sintonía con la que operan la justicia y los medios opositores queda a la vista.

El pasado 23 de agosto, en la transmisión en vivo que hizo desde su despacho en el Senado luego de que los jueces le rechazaran su pedido para ampliar la indagatoria, CFK hizo un extenso desarrollo sobre cómo opera el lawfare en Argentina y porqué su sentencia "ya está escrita".

“El lawfare (en el país) tiene un escalón superior –siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos–. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, dijo entonces CFK.

“En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, apuntó la vicepresidenta desde su despacho, donde dio lectura a varios chats entre el secretario de Obras Públicas José López –que saltó a la fama por revolear bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez– con Nicolás “Nicky” Caputo, el hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri, que estaban en poder de la justicia pero no fueron investigados.

“Cuando dije que la sentencia estaba escrita me quedé corta”, remarcó la exmandataria, al señalar que los 12 años de prisión que pidieron en su contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola corresponden a "los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”

“¿Por qué nos piden doce años? Lo digo con números. Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes”, enumeró. “Cuando yo me fui, los laburantes se llevaban el 51,8 por ciento del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora, ni hablar cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces más, 20 veces lo haría de nuevo”, aseguró ese día la vicepresidenta.

Ya lo había advertido en la declaración indagatoria que dio el 2 de diciembre de 2019, a días de asumir como vicepresidenta. "Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente. Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho", afirmó entonces sobre la causa Vialidad. "Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo en aquella oportunidad a los jueces y a los fiscales, entre ellos Luciani.

Fuente: Página 12