Cuál es la comida que no hay nunca en las mesas del plantel de Racing

Si hay una persona que está identificada con Racing es su actual técnico, Gustavo Costas, que además de trabajar ahí es un acérrimo hincha del club de Avellaneda. Tanto es así que al parecer hasta hace que tenga que elegir sus comidas con mucho cuidado.

El Turco García, quien compartió vestuario con Costas en el pasado, no dudó en compartir algunos aspectos singulares de la personalidad del DT de la Academia. Según sus declaraciones, Costas lleva su amor por Racing al extremo, evitando incluso el consumo de alimentos de color rojo: "Gustavo no come tomate porque es rojo, no se sienta en una silla". Además, bromeó con el impacto que podría tener una prenda íntima roja en la vida amorosa del entrenador.

QUE DIJO GUSTAVO COSTA SOBRE SU INFANCIA COMO HINCHA DE RACING

Costas, por su parte, ha sido franco sobre su pasión por Racing desde su infancia. En una entrevista previa, el técnico reveló la influencia del club en su vida, incluso durante su etapa como director técnico de Independiente de Santa Fe en Colombia, equipo que comparte el color rojo en su camiseta. "Yo a ellos les hablaba siempre de Racing", confesó Costas, señalando el arraigo profundo que tiene con la institución de Avellaneda.

El entrenador ha destacado cómo ha cambiado la percepción entre Racing e Independiente a lo largo de los años. Si bien antes el rojo era símbolo de prestigio y La Academia era considerado más humilde, ahora la situación ha dado un giro, sobre todo por el mal presente económico que atraviesa el Rojo desde hace años. "Independiente antes era un lujo y nosotros éramos los humildes", expresó Costas, reflejando el cambio de dinámica entre ambas instituciones.

EL DIA QUE GUSTAVO COSTA REVELO QUE FESTEJO EL DESCENSO DE INDEPENDIENTE

Hace unos años en una entrevista con el Gráfico, Gustavo Costas no había ocultado su alegría al ver el descenso de Independiente.

“¡Cómo no lo voy a disfrutar! (risas). Escuchame, como festejaron ellos nuestras desgracias. Nos escribíamos con Teté (Quiroz), con Camote Acuña y con mis primos cada vez que jugaba Independiente y perdía, y estábamos contentos, porque lo de Racing fue bravo en mis años. Yo me crié en Avellaneda, y en el colegio eran más hinchas de Independiente que de Racing, en el barrio también, y siempre estaba la cargada”, contó.

“Como hincha, iba a la cancha y festejábamos si nos metían menos de 3 goles. Además, mirá lo que son las casualidades: yo estaba en Ecuador y tuve que venir de improviso por un tumor que le habían encontrado a mi viejo. Y se lo sacaron justo el día que descendió Independiente. Estaba en la clínica, en Avellaneda, y me vine para mi casa porque quizás pensaban que estaba ahí a propósito. Eso sí: Fabio, mi hermano, salió con el fantasma por todo Avellaneda (risas)”, cerró.