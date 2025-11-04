Cyber Monday en Naldo: descuentos de hasta 45% y cuotas sin interés

Durante el CyberMonday, Naldo presenta promociones exclusivas en productos tecnológicos con planes de financiación. Cuáles son los beneficios en esta temporada.

El consumo digital vive uno de sus momentos más esperados del año. Con la llegada del CyberMonday, las búsquedas online se multiplican y los usuarios se preparan para aprovechar las mejores ofertas del comercio electrónico.

Entre las compañías que se destacan por su propuesta está Naldo: una cadena referente en la venta de electrodomésticos, tecnología y artículos del hogar. La marca se suma al evento con descuentos de hasta el 45% y planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Además, amplía la oferta con promociones exclusivas en más de diez categorías. La propuesta abarca televisores, celulares, notebooks, heladeras, lavarropas, cocinas, climatización, audio y hasta bicicletas.

En Naldo, los Smart TVs alcanzan descuentos del 45% y se pueden financiar en 12 cuotas sin interés. Más de diez marcas conforman esta categoría, con modelos que van desde pantallas de gran formato hasta opciones compactas ideales para espacios pequeños.

imagen

Por otra parte, La temporada de calor impulsa la renovación del equipamiento del hogar. En heladeras y freezers, la empresa ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas de hasta 45% y planes de pago que llegan a las 18 cuotas sin interés.

imagen

Los dispositivos móviles mantienen su protagonismo en cada edición del CyberMonday. En Naldo, los smartphones seleccionados cuentan con descuentos del 35% y financiación en 12 cuotas sin interés. El catálogo incluye equipos de las principales marcas, con distintas configuraciones que responden a necesidades de fotografía, rendimiento o batería de larga duración.

Frente a temperaturas cada vez más elevadas, los productos de climatización se vuelven esenciales. En esta categoría, los aires acondicionados y splits alcanzan rebajas de hasta el 35%, mientras que otros artículos llegan al 45% off. Además, la financiación en 12 cuotas sin interés facilita la compra anticipada antes del verano.

imagen

Los lavarropas forman parte de los productos más buscados en esta edición. En Naldo, los descuentos llegan al 40% y las opciones de pago se extienden hasta 18 cuotas sin interés. La oferta abarca modelos automáticos, de carga superior o frontal, pensados para optimizar el consumo de agua y energía.

imagen

Por su parte, la categoría de cocinas se renueva con rebajas del 40% y una amplia variedad de diseños. Los modelos a gas, eléctricos o combinados ofrecen mayor precisión y eficiencia para quienes buscan modernizar su espacio culinario. La financiación en cuotas sin interés permite acceder a productos de primera línea con condiciones ventajosas.

En tanto, el segmento de PCs y Notebooks concentra una gran parte de la demanda tecnológica. En Naldo, las rebajas alcanzan el 45% y las 12 cuotas sin interés. Los equipos se adaptan tanto a usuarios profesionales como a gamers o estudiantes, con configuraciones que aseguran rendimiento, velocidad y conectividad.

La música también tiene su espacio en este CyberMonday. En audio, Naldo ofrece barras de sonido, parlantes bluetooth y minicomponentes con hasta 45% off y planes de 18 cuotas. Los consumidores pueden elegir entre opciones portátiles o de alto rendimiento, ideales para disfrutar del entretenimiento en casa.

BICICLETAS

Como parte de una tendencia hacia la movilidad sustentable, las bicicletas ganan terreno en las preferencias del público. Con un 20% de descuento y financiación en 12 cuotas, Naldo presenta modelos urbanos, de montaña e infantiles, ideales para trasladarse de forma práctica y saludable.

De esta manera, el Cyber Monday 2025 ofrece a los consumidores la posibilidad de acceder a precios inmejorables y promociones exclusivas en la web de Naldo, el sponsor oficial del fútbol argentino que vuelve a marcar tendencia en cada temporada de descuentos.