Debut triunfal de Petroquímica en el Nacional C de Cadetes

Comenzó el Torneo Nacional de Clubes C de Cadetes Mujeres en Montecarlo, Misiones, y Petroquímica de Comodoro Rivadavia debutó el lunes con una victoria por 25-14 sobre San Roque de Chaco.

Este martes desde las 18:30, las dirigidas por Valeria Schuller jugarán su segundo partido en la Zona B frente a Río Grande de Neuquén. El último encuentro por la fase de grupos será el miércoles ante Universitario de Bahía Blanca, a partir de las 15:30.

Definida la zona Campeonato, se jugará por cuartos de final: 1° vs 4° y 2° vs 3°. El certamen no tiene descensos y los clasificados en los puestos 1°, 2° y 3° ascienden a Cadetes B 2025.