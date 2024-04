Demichelis: "no sé si entró, ni la vi"

River Plate cayó 3-2 ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y así se despidió de la competencia más allá de lo que significa perder una nueva edición del Superclásico. En tanto, el entrenador Martín Demichelis habló en conferencia de prensa.

"Estábamos haciendo un buen primer tiempo, el rival no nos gravitaba, encontrábamos a Aliendro y Villagra que jugaban más bajos, y a Echeverri y Nacho. Aliendro había controlado muy bien a Advíncula, pero en una nos desbordó y no pudimos defender. Cuando te vas al vestuario después de haver un buen primer tiempo en lo que habíamos pensado hacer, lo que más me preocupaba era lo emocional. Hicimos ese gol que no se validó y después te golpea el rival y cuesta", comenzó Martín Demichelis, quien reconoció que el gol anulado fue una de las jugadas que cambió el desenlace del partido.

En cuanto a esa jugada, sostuvo: "Jamás hablé de los árbitros ni lo voy a hacer. Fui a su vestuario a pedir disculpas por si alguno de los chicos había dicho algo, que se entendiera que podría haber sido algo del juego, pero no sucedió. No sé si entró, ni la vi".

"Hicimos un buen primer tiempo, arrancamos mejor que el rival. Hasta el tiro libre de Zenón, no nos habían pateado. Nos habíamos acomodado con la posesión fluida, encontrábamos los espacios. Los superclásicos se viven con muchísimas emociones, para bien o mal. Encontraron ellos ese gol que los pone anímicamente mejor para el segundo tiempo. Hicimos esa jugada preparada que casi nos da la ventaja, no fue gol después de un parate de varios minutos y ellos volvieron a salir fortalecidos", sostuvo sobre el inicio del partido que River perdió ante Boca.

Además, volvió a explicar: "Nos costó volver a acomodarnos, cuando lo quisimos hacer, nos volvieron a golpear. Se vio la rebeldía de seguir yendo para adelante a pesar de que no nos alcanzó. El segundo tiempo se hizo muy cortado, no había dos o tres minutos de fluidez y eso nos perjudica".

En otra parte de la conferencia, el técnico del plantel ’millonario’ se refirió sobre el ingreso en el segundo tiempo de Manuel Lanzini en lugar de Ignacio Fernández.

"Manu entró desde el banco, fresco. A Mastantuono lo tenemos en consideración, nos genera orgullo tener a un jugador de 16 años en el plantel. Antes de ponerlo en el primer partido le avisé a la dirigencia que se preparen porque se iba a venir una oleada en cuanto a las miradas y los adjetivos calificativos buenos para él. Pero nosotros lo vemos desde otra posición del campo, donde puede desequilibrar más, no lo vemos como un volante que pueda retroceder. Echeverri tuvo fiebre hasta anoche, levantó la mano para arrancar porque estaba mejor, si no estaba bien no hubiera jugado. Nacho estaba con amarilla y con el ingreso de Lanzini y Barco la idea era agarrar más la pelota y romper con el gran cambio de ritmo que tienen, pero justo nos golpearon. El rival replegó, se hace más difícil. Lo fuimos a buscar y nos quedamos sin tiempo".

Y respecto al motivo por el que eligió como titular a Facundo Colidio en lugar de Pablo Solari, el DT afirmó: "El sistema que más nos está haciendo funcionar bien es con dos delanteros. Dentro de todos ellos, decidí por Borja, que es nuestro goleador, y por Colidio, que venía de hacer tres goles".