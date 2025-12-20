Deportivo Portugués vuelve a la máxima categoría del fútbol local

Venció a Stella Maris en el cierre del Clausura de la B y logró el título y el ascenso. Rada Tilly fue subcampeón, pero ya había obtenido el pasaje a la A tras ganar el Apertura.

Deportivo Portugués retorna a la categoría A tras descender la temporada pasada. En el marco de la última fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el “Lusitano” derrotó 2-1 como visitante a Stella Maris y se consagró campeón, con goles de Tadeo Sotomayor y Maximiliano Barría. Había empatado Matías Abadié.

De esta manera, Portugués acompañará en la máxima categoría a Rada Tilly, que goleó 4-0 a Manantiales Behr de Ciudadela. El “Aurinegro” salió subcampeón y completó una excelente temporada. Al igual que el “Lusitano”, el equipo de la villa balnearia vuelve a la A luego de descender el año pasado.

En los otros resultados de la tarde del sábado, Deportivo Roca goleó 5-2 a Comodoro FC, Nueva Generación batió 3-0 a Universitario, San Martín superó 3-2 a Talleres Juniors y Oeste Juniors y Caleta Córdova empataron 1-1. Ferrocarril del Estado, que tuvo chances hasta el final, cumplió descanso.

……………..

Panorama de la 13ª fecha (última)

SABADO 20

- San Martín 3 / Talleres Juniors 2.

- Oeste Juniors 1 / Caleta Córdova 1.

- Stella Maris 1 / Deportivo Portugués 2.

- Universitario 0 / Nueva Generación 3.

- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / Rada Tilly 4.

- Comodoro FC 2 / Deportivo Roca 5.

Libre: Ferrocarril del Estado.