Deportivo Sarmiento derrotó a Laprida 1-0

Fue en un partido que le dio continuidad a la última fecha del torneo Zonal “A”. Este lunes se define el segundo finalista que saldrá entre Petroquímica y Jorge Newbery.

Deportivo Sarmiento le ganó este domingo de local a Laprida por 1-0 en el partido que dio continuidad a la 10ª fecha -ultima- del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el estadio Pampa Zaldúa, tuvo el arbitraje de Diego Schooff, y el único gol del encuentro, lo marcó Bruno Lefipan.

De esa manera, el conjunto de Gabriel “Chaca” Conde, por ahora se ubica, en el tercer puesto de la Zona “A” con 15 puntos, mientras que Laprida terminó quinto con 8 unidades.

La fecha sigue este lunes desde las 16 con dos importantes partidos ya que se conocerá quién será el rival de Huracán en la final del campeonato.

En ese contexto, Petroquímica, líder de la Zona “A” visitará a Tiro Federal -uno los descendidos-, en partido que será controlado por Diego Schooff.

El elenco de Kilómetro 8 depende de sí mismo ya que si gana, se clasificará para jugar la final por el título.

El otro equipo que llega con chances de lograr el mismo objetivo es Jorge Newbery, que recibirá a General Saavedra, aunque para que el “Lobo” logre el pase a la final, no solo debe ganar su compromiso, sino que el “Verdolaga” tendría que perder o empatar.

El partido en “La Madriguera”, contará con el arbitraje de Sergio Corbalán.

La última fecha se completará este miércoles con el duelo entre Comisión de Actividades Infantiles y Argentinos Diadema, con terna arbitral, cancha y horario a confirmar.

La jornada se inició el último miércoles con la victoria de Unión San Martín Azcuénaga por 2-1 ante Florentino Ameghino -el otro equipo que perdió la categoría- y continuó luego el sábado con el triunfo de Huracán ante Próspero Palazzo por 2-0, victoria que le permitió al “Globo” terminar invicto la etapa inicial y este lunes estará expectante por quién es su rival en la final.

tabla

…………………

Panorama de la 10ª fecha

SABADO 6

- Huracán 2 / Próspero Palazzo 0.

DOMINGO 7

- Deportivo Sarmiento 1 / Laprida 0.

LUNES 8 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Tiro Federal vs Petroquímica.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Gastón Verón y Gustavo Corbalán.

Cancha: Tiro Federal.

- Jorge Newbery vs General Saavedra.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Cristian Raimilla y Luis Marcial.

Cancha: Jorge Newbery.

MIERCOLES 10 (a confimar)

- CAI vs Argentinos Diadema.

JUGADO EL MIERCOLES 3

- Florentino Ameghino 1 / USMA 2.