Descubrieron en Chubut a un hombre que distribuía material de abuso sexual infantil

Se trata de un sujeto de Puerto Madryn, al cual le allanaron a vivienda en el marco de un operativo nacional en contra del delito.

El Ministerio Público Fiscal del Chubut participó este jueves de un amplio operativo nacional contra la difusión de material de abuso sexual infantil en internet, en el marco de la denominada Operación “Escudo Infantil”. En total, se realizaron 13 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país, con resultados positivos en Puerto Madryn.

En la ciudad portuaria, el objetivo investigado fue localizado en su domicilio y quedó a disposición de la Justicia. Durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos, material de interés y otros elementos vinculados a la causa. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, junto con la Brigada de Investigaciones y Policía Científica.

El operativo nacional se originó en la UFIyJ N.° 8 de Berazategui, tras un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó sobre un grupo de usuarios que intercambiaba material de abuso sexual infantil mediante plataformas informáticas. La evidencia hallada en un allanamiento previo permitió identificar más de 120 archivos y conversaciones con menores, lo que desencadenó la acción coordinada a nivel federal.

Los objetivos se distribuyeron en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta y Santa Fe, con la participación de unidades fiscales especializadas de cada jurisdicción. La labor conjunta de los puntos de contacto de la Red Nacional 24/7 permitió avanzar simultáneamente en todos los casos.

Como resultado de los 13 allanamientos, se registró una persona detenida y el secuestro de computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y unidades de almacenamiento. En siete domicilios se constató la presencia de niños convivientes, activándose los protocolos correspondientes.

Finalmente, profesionales forenses realizaron triage digital en más de cinco equipos para avanzar en el análisis del material y continuar con las investigaciones. La operación representó un paso significativo en la lucha contra la explotación sexual infantil en internet y puso en evidencia el trabajo articulado entre fiscalías y fuerzas especializadas de todo el país.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.