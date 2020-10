Desde los gimnasios vuelven a pedir su reapertura

Los titulares de los gimnasios, centros de danzas y espacios culturales se movilizarán este viernes para reclamar la reapertura de sus locales. Insisten en que necesitan volver a trabajar y que no quieren subsidios.

Este viernes se volverán a movilizar los dueños de gimnasios, centros de danzas y espacios culturales para reclamar su reapertura. Es que estos espacios fueron cerrados hace casi un mes para intentar controlar los casos positivos de coronavirus en Comodoro Rivadavia.

La situación del rubro es delicada y temen que muchos deban cerrar sus locales ya que cumplirán cinco meses cerrados producto de las medidas sanitarias. “No podemos quedarnos con los brazos cruzados hemos tenido varias reuniones y en definitiva fueron reuniones donde no nos sentimos escuchados y se sigue dilatando la reapertura”, sostuvo Gustavo Morón, dueño del gimnasio Stadium.

En diálogo con El Patagónico, Morón aseveró: “es el quinto mes de tener el negocio completamente cerrado. Necesitamos volver a abrir y que no nos quieran volver a cerrar porque no nos sirve cerrar y volver a abrir cada tanto. Nos están ahogando cuando intentamos llegar a la orilla”.

El propietario de Stadium también cuestionó que las ayudas económicas no sirven para costear todos los gastos que tienen los responsables de estos espacios. “Pedimos compensaciones económicas serias porque nos prometen para la semana que viene el segundo subsidio del año, pero solo representan el 25% de los gastos normales. Es obvio que nos sirve, pero yo cerré cinco meses. Tuve cinco meses malos y recibí apenas dos ayudas. Muchos vendieron autos, otros terrenos, nos descapitalizamos, cerramos sucursales, nos gastamos ahorros. Estamos desesperados. Es imposible que crean que esta ayuda es seria”, criticó.

Es por eso que este viernes, a las 11, se concentrarán en la plaza de la Escuela 83 para volver a movilizarse por el Centro. “Nos cerraron porque era para generar menos circulación, pero la cantidad de gente que va a los gimnasios es mínima. Somos una población chiquitita y tenemos buenos protocolos. Lo que queremos es trabajar, no movilizarnos en la calle. No queremos estar ahí pero no fuerzan a estar en la calle. Lo único que pedimos es volver a trabajar”, destacó Morón.