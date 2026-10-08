El acusado tiene 55 años y fue capturado por la Policía Federal cerca de Villa España, en la provincia de Buenos Aires. La causa investiga hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 2018.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su nieta de nueve años

Un hombre de 55 años que era buscado por el presunto abuso sexual de su nieta fue detenido en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Según consta en el expediente, la niña tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos investigados.

La captura se concretó en la calle 31 al 4100, casi en la intersección con 141, en las cercanías de Villa España. Allí, efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina interceptaron al acusado por orden del fiscal Álvaro Garganta, de la Unidad Funcional N.º 11 de los tribunales de La Plata.

De acuerdo con la información aportada por voceros judiciales, la investigación comprende presuntos abusos cometidos entre octubre y diciembre de 2018.

Las fuentes señalaron además que el detenido registra antecedentes por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. Las identidades de las personas involucradas se mantienen bajo reserva por motivos legales.