Deuda: diputada afirma que el PJ quiere apoyar

La necesidad de obtener aire en las cuentas provinciales es tan apremiante que el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, enviará un nuevo informe del proyecto de reestructuración de la deuda para tratar de saldar todas las dudas que le reflejaron los diputados el martes pasado, cuando pasó por la Legislatura.

El tratamiento de la medida parece estar cerca. El presidente del bloque oficialista, Juan Horacio Pais, fue uno de los primeros en aceptar que “las diferencias con la oposición son superables” y apeló al compromiso y responsabilidad de sus pares para que se trate el proyecto de ley en las próximas sesiones.

En este marco, la diputada del Frente de Todos, Mónica Saso, sostuvo que esperan el nuevo informe de la cartera económica para conocer en detalle el proyecto para que el deseo de Fontana 50 se haga realidad.

“Creo que es necesario el tratamiento, pero también es necesario que lo hagamos con total responsabilidad y seriedad como el tema merece. Hemos tenido varias reuniones con el ministro de Economía, que ha tenido realmente una buena predisposición para sacarnos todas las inquietudes del proyecto”, sostuvo la legisladora.

En diálogo con El Patagónico, Saso destacó que “se va a trabajar en las comisiones pertinentes y se van a plantear una serie de cuestiones al ministro. Estamos esperando el informe detallado para seguir evaluando el proyecto”.

TRABAJO EN CONJUNTO

Saso aseguró que las finanzas de la Provincia necesitan de la reestructuración de la deuda y trabajar en conjunto como lo indican desde el Gobierno nacional. “Ni antes ni después, sino en sintonía. Creemos que también debemos pensar en un programa de sostenibilidad de la deuda. Yo he presentado una comisión de seguimiento de control de la deuda y en este marco estamos charlando con el ministro sobre el proyecto. Los diputados, tanto del bloque como del oficialismo, queremos lo mejor para la provincia”, subrayó.

“Yo creo que todos vamos en la misma sintonía. Reestructuración tiene que haber porque si no no vamos poder salir adelante. En este momento resulta impagable la deuda por lo que está pasando la provincia del Chubut y no solo en el marco de la pandemia. Seguramente en unos días tendremos ese nuevo informe y podremos evacuar un poco más las dudas e iremos viendo cómo resulta”, afirmó la diputada.