Día del Padre: el fuerte mensaje de Mariana Diarco contra El Dipy

Este domingo 15 de junio se celebró el Día del Padre en Argentina. Para muchos famosos la jornada transcurrió en un clima de alegría y festejos, aunque no todos vivieron la fecha de la misma manera.

En ese marco, Mariana Diarco compartió un contundente mensaje dirigido a El Dipy, su expareja y padre de su hijo Valentino. A través de sus historias de Instagram, la vedette y conductora expresó con tono dolido: “Gracias por los mensajitos de feliz día para mí. No es fácil, cuesta, duele, jode, se complica y nunca cubriremos los dos roles, pero cuando es desde el amor todo vale la pena”.

Diarco también aprovechó la publicación para saludar a las mujeres que, como ella, enfrentan la crianza en soledad: “Feliz día a vos, mamá, que tratás de hacer de papá y no vas a cubrir ese vacío nunca, pero lo hacés igual. Feliz día a vos que le vas a comprar un regalo al que no se lo merece, pero tus hijos sí merecen no darse cuenta y cuidarles la infancia”, subrayó.

Cabe recordar que Mariana Diarco y David Adrián Martínez —conocido popularmente como El Dipy— fueron pareja durante ocho años y tuvieron a su hijo Valentino. La separación definitiva se produjo en 2021, y desde entonces intentaron sostener una relación armoniosa por el bienestar del niño.