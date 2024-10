Diputada propone eliminar las fotomultas: ella tiene 34 infracciones y debe casi $6 millones

Patricia Vásquez es abogada, diputada nacional de Pro y presentó el último jueves un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en todo el país. Entre sus objetivos está el de unificar el criterio de prescripción de las multas, el cual hoy varía en cada provincia y municipio. Vásquez no reparó antes de avanzar con la iniciativa en verificar sus propias infracciones. En la provincia de Buenos Aires se le contabilizan 32 faltas y en la Ciudad de Buenos Aires otras dos en los dos vehículos que están registrados con su documento nacional de identidad. El importe total a pagar sería de $5.671.455, sin intereses, de acuerdo al relevamiento que hizo el diario La Nación de los sitios oficiales de estos dos distritos.

“No las pagué porque nunca fui notificada. Uno de los autos se trata de un vehículo que yo no conduzco desde hace cuatro años. Una infracción de tránsito es una falta, no un delito. Se le imputa la responsabilidad al auto y no a las personas. De esas multas hay muchas que no hice yo”, se justificó Vásquez ante la consulta. Y agregó: “Es un sistema nefasto, que llena los bolsillos de empresas, municipios y universidades. Hay un afán recaudador. Si cometí las faltas, ejerceré mi derecho de defensa”.

Vásquez tiene mandato como diputada nacional hasta 2027 y fue elegida por la provincia de Buenos Aires. En el ajedrez interno de Pro, responde al liderazgo de Patricia Bullrich. De hecho, fue funcionaria del ministerio de Seguridad en el primer paso de Bullrich por ese organismo.

En su proyecto de ley, la legisladora busca unificar en todo el país la prescripción de las multas. Plantea un año para las infracciones leves y dos para las graves.

Entre las 34 infracciones que La Nación verificó, la mayoría de ellas son por exceso de velocidad. También hay por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal. “Después voy a revisar, nunca fui notificada. Pero hay algunas que vi que son en el mismo lugar, a la misma hora y el mismo día”, sembró dudas sobre las sanciones. Vásquez tiene a su nombre dos vehículos: un Honda Accord y una Ford Territory.