Diputados de Cambiemos cuestionan al Gobierno

La Asociación Personal Empleados Legislativos (APEL) terminó con la ilusión de algunos sectores de que podría haber una sesión en la Legislatura chubutense este martes.

El gremio mantendrá la retención de servicios hasta cobrar sus haberes y la próxima semana los diputados sesionarían online.

En este marco, los diputados de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, María Andrea Aguilera y Sebastián López, cuestionaron que el gobierno provincial utiliza la cuarentena para evitar dar respuestas a las denuncias por abuso de poder, la prioridad en la administración de los recursos económicos y la falta un plan a futuro en materia de Salud, Educación y Justicia.

“Continuamos padeciendo las consecuencias de la irresponsabilidad y la inacción del Gobierno provincial, que se encuentra en una cómoda posición, dando la impresión de que las medidas de aislamiento le resultan funcionales para no dar respuesta ante la crisis provincial, preexistente a la situación del coronavirus”, criticaron.

Para los diputados, Provincia “ha cometido severos errores normativos en cuanto, por ejemplo, a la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia, incumpliendo los mecanismos de control que establece nuestra Constitución para tal situación excepcional”.

“La política en épocas de excepción no debe dejar de marcar límites a los excesos, plantear posturas firmes ante el avance en contra del Estado de derecho y de las instituciones democráticas. El Gobierno no debe confundir acompañamiento institucional en cuanto a medidas sanitarias, con la unanimidad que conduce a la instalación un pseudo estado totalitario”, advirtieron.

NO ENAMORARSE DEL AISLAMIENTO

Los diputados responsabilizaron al Gobierno provincial de ser responsable de que no se pueda sesionar en la Legislatura y que no se brinde información sobre las múltiples detenciones que se realizaron en la provincia cuando regían las resoluciones del ministerio de Seguridad.

“Entendemos que el proceso de avance del virus no ha terminado, y que según señalan los profesionales será extenso y eso no puede significar, ante las condiciones que se presentan, paralización total indeterminada de todo tipo de actividades económicas. Encontrar el punto óptimo, considerando los aspectos objetivos de nuestra realidad provincial, es la clave para la adaptación a un nuevo paradigma que prioriza el cuidado de la salud pero que no debe condenar a sus ciudadanos a las consecuencias negativas de una recesión que profundiza la preexistente crisis provincial”, criticaron.

“Cuando el gobierno se ‘enamora’ del aislamiento como un instrumento de comodidad política, caemos en el grave error de corrernos del verdadero propósito de gobernar que es el bien común. Siempre será una mala política atender un mal y provocar otro. Se gobierna de cara a la gente, con respuestas concretas y serias y por sobre todas las cosas, se gobierna respetando la ley y defendiendo a la República y a la Democracia”, concluyeron.