Diputados piden informes por la muerte de gemelos en el Hospital de Las Heras

Se trata del caso de la madre y sus bebés Mateo y Santino, que fallecieron tras el parto en el baño de la guardia del hospital santacruceño. "Esto no puede volver a pasar, esperamos que se haga justicia", expresó el diputado por Las Heras, Hernán Elorrieta, autor del proyecto.

En el marco de la séptima Sesión Ordinaria en la Legislatura de Santa Cruz, los diputados elevaron un proyecto por el caso de la mujer que tuvo que parir a sus bebés en el baño de la guardia del Hospital de Las Heras, frente a reiteradas negativas de atención. El caso causó conmoción dado que los pequeños no sobrevivieron y el nosocomio no emitió información official al respecto.

Frente a esta situación iniciativa require al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, un informe de los hechos ocurridos y le pide que instruya un sumario administrativo por los decesos en el parto de los gemelos en el nosocomio.

Además, se le exige al titular de la cartera, Dr. Juan Carlos Nadalich, a que haga un informe pormenorizado de los sumarios administrativos y los resultados correspondientes.

El autor del proyecto, el diputado por el Pueblo de Las Heras, Hernán Elorrieta (FdT), indicó: “Ojalá que se haga justicia; estuve en contacto con la familia y la están pasando muy mal. Esto no puede volver a pasar”, sentenció.