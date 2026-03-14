Discapacidad: el Centro de Día cumple cinco años

“Celebrar el 5° aniversario del Centro de Día es renovar el compromiso de fortalecer políticas de promoción, inclusión y derechos”, sostuvo el intendente Macharashvili. El espacio municipal destinado a personas con discapacidad se consolida como un ámbito de acompañamiento, formación y desarrollo de proyectos de vida.

En el marco de las políticas públicas de inclusión y promoción de derechos que impulsa el municipio comodorense, este sábado se llevó adelante la celebración por el 5° aniversario del Centro de Día para personas con discapacidad. La actividad contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda; el concejal Omar Lattanzio; la directora general de Discapacidad, Luciana Bordón; además de familias, usuarios del espacio y el equipo profesional que forma parte del centro.

En el lugar, Macharashvili expresó su satisfacción por el crecimiento del espacio y destacó el compromiso de quienes lo integran, al felicitar a todas las personas que trabajan, “por haber hecho un buen camino en este Centro de Día que cumple cinco años y que seguiremos mejorando y ampliando”, manifestó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó la importancia del factor humano en este tipo de iniciativas, ponderando el recurso humano de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. “Podemos tener más infraestructura, pero si no tenemos la calidad humana y profesional para asistir, junto al acompañamiento de las familias, nada de esto sería posible. Este espacio está creciendo con mucha capacitación y sobre todo con mucho amor”, afirmó.

Asimismo, subrayó que las tareas realizadas fortalecen el compromiso del Estado municipal, manifestando que “observar el trabajo diario con todos los usuarios nos genera la responsabilidad de redoblar los esfuerzos para seguir mejorando este proceso. Felicito especialmente a quienes egresan y espero verlos en sus próximos pasos, y poder acompañarlos para que sigan creciendo y desarrollándose”, agregó.

CONSTRUCCION COLECTIVA

Julieta Miranda, destacó el valor del Centro de Día como política pública sostenida en el tiempo. “Hoy celebramos cinco años de trabajo, de encuentros y de construcción colectiva. Este espacio nació con una convicción muy clara: que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida plena, con apoyos, oportunidades y participación real en la comunidad”, señaló.

“En estos años se convirtió en mucho más que un lugar de atención, es un espacio de vínculos, aprendizajes, autonomía y proyectos de vida”, sostuvo y reconoció “especialmente a quienes lo sostienen día a día, que son a las personas que participan, a sus familias y al equipo que con compromiso, sensibilidad y profesionalismo hace posible que este proyecto continúe creciendo”, afirmó.

En tanto, la directora general de Discapacidad, Luciana Bordón, explicó que actualmente el Centro de Día acompaña a alrededor de 20 usuarios y destacó la importancia de los egresos que se concretaron durante el último período. “Este año se dieron egresos de usuarios que alcanzaron los objetivos planteados en sus procesos, lo que permitió dar lugar a nuevas personas que estaban en lista de espera para que puedan incorporarse. Para muchas familias es un recurso muy importante”, indicó.

Bordón también detalló que el espacio impulsa distintas propuestas orientadas al desarrollo integral de los participantes, como: el taller de natación en la CAI, el proyecto “Creando” con actividades artísticas y salidas comunitarias, espacios de arte terapia, instancias de reflexión sobre derechos y asambleas, donde los propios jóvenes pueden expresar sus ideas, emociones y decisiones.

Finalmente, señaló que todas las actividades se enmarcan en el acompañamiento del proyecto de vida de cada persona, explicando que “nosotros apuntamos a que las personas con discapacidad puedan pensar y construir su propio camino, siendo protagonistas de ese proceso junto a sus familias y a quienes los acompañan. Ese es el sentido principal del trabajo que realizamos en el Centro de Día”, indicó