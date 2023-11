Dos jugadoras de Las Leonas destruyeron a Javier Milei

Algunas figuras de Las Leonas salieron al cruce de Javier Milei en las redes sociales. Las jugadoras de la Selección Argentina de hockey sobre césped destrozaron al candidato a Presidente de La Libertad Avanza, que dijo públicamente en reiteradas ocasiones que a futuro quiere terminar con la educación y la salud pública, además de haberse pronunciado a favor de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en los clubes de fútbol.

En este sentido, María Victoria Granatto y Silvina D´Elía liquidaron al diputado nacional de ultraderecha, que irá por la jefatura de Estado contra Sergio Massa (Unión por la Patria) en el balotaje del domingo que viene. A través de un contundente comunicado en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, las deportistas fulminaron al economista de 53 años.

Mediante una historia en Instagram, "Vicky" Granatto publicó un mensaje extenso y claro con relación a los motivos por los que convocó a no elegir al candidato de La Libertad Avanza en las urnas el próximo domingo: "Porque soy deportista y sin el Estado nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad nacional y, si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar".

En el mismo sentido, la delantera de 32 años apuntó contra el negacionismo del dirigente político con relación a la última dictadura cívico-militar, cuando aseguró que "son 30 mil" los desaparecidos, y amplió: "Porque creo que la memoria, la verdad y la justicia reparan día a día una herida enorme, y los genocidas tienen que estar presos". Justamente en su foto de perfil en la mencionada red social, la hermana de otra Leona como "Majo" Granatto tiene el dibujo del pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con la inscripción de "memoria, verdad y justicia".

De cara a la segunda vuelta electoral entre el libertario y Massa, Granatto concluyó: "Votemos con conciencia y sabiendo la importancia de este momento histórico, porque tomar posición es lo que demanda nuestro tiempo. Por favor no votemos a Milei".

Por la misma vía en Instagram, la defensora de 37 años de GEBA, Piti D’Elía, replicó el mensaje inicial de su colega y compañera de "La Albiceleste". A puro afecto, posteó: "Sos enorme, amiga. Afortunada de haber encontrado en la Selección a gente como vos. Te quiero tanto".