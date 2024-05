Dramática confesión de un exjugador de Boca: "Soy adicto"

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín estaba alejado de los medios. Sus problemas personales fueron los que lo sacaron del fútbol y complicaron su vida personal. El exjugador de Boca, cuyo último equipo fue Millonarios de su país, dio una entrevista en la que contó detalles del drama que vive.

“Soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación”, reconoció Guarín en la revista Semana. Y, en ese sentido, agregó: “Yo fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empecé mi proceder y tomé malas decisiones”, contó.

“Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y lo más importante y valioso que tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, recordó el exfutbolista de 37 años.

“Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas. Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarse y aceptar, fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad le puedo decir que este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”, relató Guarin.

“¿Qué HAGO AHORA?”

Fredy Guarín contó cómo fue el momento de dejar el fútbol

Guarin que es padre de 3 hijos, los dos primeros frutos de su relación con la venezolana Andreína Fiallo y el menor (Jacobo) con la colombiana Sara Uribe, habló sobre lo que fue su carrera como futbolista y el momento de dejar el fútbol, comentó. “Cuando me retiro del fútbol, y más en la forma como me retiré, quedé con esa sensación de ¿qué hago ahora? ¿Qué me pongo a hacer? Lo mío fue durante 20 años entregarme al fútbol y es lo que yo sé hacer”.

Y, en ese contexto, añadió: “Tampoco me preparé para otras cosas. Quedé como desamparado y tomé decisiones que no fueron buenas. Me tocó aprender. Vuelvo atrás para recordar lo malo que hice, impulsarme para adelante y seguir llevando la mejor vida”.

Además, Guarín que su trabajo diario es intenso para intentar superar su dificultad. “El fútbol me enseñó a ser disciplinado y a trabajar. Del tiempo que llevo en esto no voy a hablar, pero les aseguro que de las 24 horas del día estoy trabajando 10 con un grupo muy completo de psicólogos, psiquiatras y entrenadores”.

Fuente: TN