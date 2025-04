Duras críticas al Pipa Benedetto en Paraguay

La noche negra de Olimpia ante Vélez dejó múltiples consecuencias. A la salida de Martín Palermo como entrenador, se sumó un protagonista inesperado: Darío Benedetto. El delantero argentino fue duramente cuestionado por su bajo nivel y sus gestos hacia la hinchada al ser reemplazado en el 0-4 sufrido como local por la Copa Libertadores.

Jorge “Chipi” Vera, periodista paraguayo de la emisora ABC Cardinal, no se guardó nada y lanzó una crítica feroz contra el ex Boca: “Pipa Benedetto suspendido mínimo tres partidos por irrespetuoso y cachafaz. No hizo absolutamente nada hasta ahora y ¿quién se cree que es para hacer callar al público? Un público que conoce las Copas Libertadores que él no conoce por quedar como un meme en la final de Madrid”.

El comentario, cargado de bronca e ironía, rememoró la recordada derrota de Boca ante River en la final de 2018 y buscó dejar en claro que la idolatría con la que llegó Benedetto a Olimpia dista mucho de lo que demuestra en cancha. En 9 partidos disputados desde su arribo, el delantero no convirtió goles y ya suma una expulsión.

Vera fue más allá: “Te pasás más afuera de la cancha que adentro. Es un irresponsable. No te digo rescisión de contrato porque Olimpia no puede deber más plata de la que ya debe, pero al menos una sanción ejemplar tiene que haber. Que lo suspendan y que juegue un pibe de inferiores”.

El periodista también responsabilizó a la dirigencia franjeada por no actuar: “Si no lo sancionan, serán cómplices. No puede quedar impune ese acto en pleno Defensores del Chaco. Se equivocó todo el partido y encima les hace gestos a los hinchas. ¿Quién se cree que es?”

En su cierre, Vera dejó una reflexión contundente: “Acá no es ‘Pipa, Pipa’. Hoy fue una vergüenza. Está más preocupado por la pose que por rendir. Olimpia está a 12 puntos del puntero en el torneo local. Es momento de replantearse muchas cosas, desde Palermo hasta Benedetto. Esto no va más”.

La dirigencia del club más grande de Paraguay, golpeada por la goleada y la salida de Palermo, ahora deberá decidir cómo actuar ante la presión mediática y el enojo de los hinchas con un refuerzo que hasta ahora, ha dado más motivos para el debate que para la ilusión.