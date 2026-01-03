EEUU gobernará Venezuela "hasta  una transición segura", según Trump

El presidente estadounidense brindó una conferencia de prensa luego del accionar militar y la captura de Nicolás Maduro. Descartó que Corina Machado pueda estar al frente de ese gobierno de transición porque “no tiene el apoyo en Venezuela ni el respeto dentro del país”. También habló de intervenir directamente la producción petrolera venezolana por parte de Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.

El mandatario estadounidense afirmó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre".

"Tiene que ser de esa manera porque de eso se trata, queremos paz libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, esto incluye a muchas personas venezolanas que hoy viven en EEUU y que quieren volver a su país", agregó el republicano.

Posteriormente, aclaró la decisión de EEUU: "No podemos arriesgar que otra persona gobierne sobre Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo. Ya tuvimos décadas de esto, no podemos dejar que siga sucediendo. Nos vamos a mantener allí el tiempo que sea necesario hasta que se logre una transición ordenada". Sobre el destino de Maduro, Trump confirmó que será trasladado hacia la ciudad de Nueva York.

PETRÓLEO

En su discurso, Trump también se refirió a la producción petrolera en el país sudamericano, y aseguró: "Venezuela ha sido durante mucho tiempo un fracaso, incluso en la producción de petróleo. No estaban produciendo casi nada respecto de lo que podrían haber producido".

"Nosotros vamos a tener a las más grandes empresas de EEUU y el mundo, que van a gastar miles de millones de dólares, para reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país, para mejorar la producción petrolera", aclaró.

De cara al futuro, Trump se refirió al rol de la líder opositora, María Corina Machado, y advirtió "que sería muy difícil para ella” gobernar en este momento. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el apoyo en Venezuela ni el respeto dentro del país”, sentenció.

MAS ATAQUES

El presidente estadounidense también advirtió que en el seno de la Casa Blanca evalúan una nueva ofensiva: "Estamos preparados para un segundo ataque incluso superior al primero de ser necesario, estamos preparados para una segunda ola".

"Suponíamos que una segunda ola iba a ser necesaria, ahora creemos que no. El primer ataque fue tan exitoso que seguramente no necesitemos un segundo, pero estamos preparados y de hacerse va a ser mucho mayor", agregó Trump.

Luego enfatizó en su presunto objetivo: "La alianza de Venezuela con EEUU es una de la que todos quieren participar, porque vamos a lograr que el pueblo venezolano sea rico, independiente y esté seguro. Muchas personas van a estar contentas porque han sufrido mucho, se es ha arrebatado tanto. Van a dejar de sufrir".