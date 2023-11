El arquero de la Sub-17 cerró sus comentarios en Instagram por los insultos

La falta de regulación, control y castigos en las redes sociales, sumado a la hipocresía y doble vara que manejan espacios como Instagram (que censura cuerpos humanos dependiendo del género pero permite insultos y degradaciones orales sin ningún tipo de tapujos), le hizo pasar un mal rato al arquero de la Selección Argentina Sub 17.

MUNDIAL SUB 17

Este martes, la Selección Argentina Sub 17 fue eliminada en Semifinales del Mundial de Indonesia en manos de Alemania por penales (2-4) tras haber igualado en un partido infartante por 3 a 3.

Jeremías Florentín debió restringir su cuenta de Instagram y quitar la posibilidad de comentar en los posteos luego de que su feed se llenara de haters virtuales, que se encargaron no solo de culpar al arquero de Talleres de Córdoba por la derrota, sino también de insultarlo y degradarlo con términos desagradables e inmerecidos, sobre todo para un deportista tan joven que todavía tiene toda su carrera por delante.

"Te cagaste en los pibes y en la gente", le escribió un usuario. "No vas a llegar a ningún lado, no hay que tener miedo en estos partidos", le puso otro. "No podés ser tan malo, tristísimo lo tuyo" y "te cagaste en todos, que arquero mediocre sos", fueron otros de los mensajes que se pudieron leer antes de que todos los comentarios desaparecieran.

Parte de las críticas llegaron por la responsabilidad que tuvo Florentín en el segundo gol de los bávaros, cuando la Albiceleste ganaba 2 a 1. Además, cuando el combinado de Diego Placente logró la agónica igualdad a los 52 minutos del segundo tiempo, el cuerpo técnico dispuso el cambio de arquero para la tanda de penales ya que no lo vieron bien al portero oriundo de San Justo, Buenos Aires.