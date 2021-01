El arquero que ascendió con Huracán y hoy brilla en Chile

Coquimbo Unido de Chile está haciendo historia en el fútbol de América Latina, con su primera participación en una semifinal internacional, en este caso la Copa Sudamericana, donde el martes empató sin goles con Defensa y Justicia, en Paraguay, por el partido de ida. La revancha será el sábado en Argentina y el ganador jugará la final en Córdoba con Lanús o Vélez, que definen esta noche quién pasa (en la ida ganaron los “granates” 1 a 0 como visitantes).

En el equipo trasandino, uno de sus principales referentes es el arquero argentino Matías Cano, de 34 años, quien hace más de una década integró el plantel de Huracán de Comodoro Rivadavia.

El oriundo de Adrogué, Provincia de Buenos Aires, se sumó al “Globo” en 2008 para disputar el Torneo Argentino C de ese año. Tres meses después de su arribo, y tras 16 partidos disputados, logró el ascenso al Argentino B junto al equipo que dirigía Orlando Portalau.

Además de Cano, en aquel plantel del ascenso jugaron Rodrigo Bequer, Oscar Colman, Juan Cruz Hernández, José Luis Ocampo, Noé Ríos, Nicolás Romero, Jorge Barrera, Iván Calfú, Marcos Carrizo, Pablo De Fernández, Marcos Escobar, Guillermo López, Sebastián Lugo, Oscar Marchant, Lucas Soto, Martín Subiabre, Maximiliano Vivas, Javier Abadie, César Alvarenga, Aarón Cárcamo, Pablo Lezcano y Pablo Romano.

Ya en el argentino B, donde Huracán contó con algunos refuerzos entre los que se destacaban José Ancatén y Darío Batalla, Cano atajó 36 partidos. En la temporada 2008-2009, los de Portalau se quedaron en la segunda fase y en la edición 2009-2010 llegaron hasta el Pentagonal final, sin poder lograr el ascenso.

Tras dos años en los cuales dejó una huella importante en la historia del “Globo”, Matías Cano se fue a UAI Urquiza, donde logró el ascenso a la B Metropolitana.

Su carrera continuó en el fútbol de ascenso de Argentina, hasta que le llegó la chance de emigrar al fútbol trasandino. Hoy, Cano es el capitán de Coquimbo Unido, donde se sumó a inicios de 2018. Ni bien llegó al “Pirata”, el arquero bonaerense se convirtió rápidamente en referente del plantel.

El equipo chileno es dirigido por Juan José Ribera y su máxima figura es el veterano Mauricio Pinilla. Coquimbo cuenta con los argentinos Matías Cano, el defensor Federico Pereyra (inferiores en River, ex Tristán Suárez, entre otros), Gaspar Iñiguez (volante, ex Argentinos Juniors y Tigre, con pasado en la Sub 17 nacional) y el delantero Lautaro Palacios, ex Defensores de Cambaceres.