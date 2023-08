El atleta estadounidense que se ríe de los NBA por proclamarse campeones del mundo

El velocista estadounidense Noah Lyles selló una actuación histórica en el Mundial de Atletismo en Budapest 2023 al conseguir triple oro en pruebas de velocidad.

Lyles se consagró campeón en los 100m, 200m y en el relevo 4×100; y en su discurso ante los medios cuestionó la validez de llamar “campeones mundiales” a los ganadores de ligas deportivas nacionales como la NBA.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F6toHombreLATAM%2Fstatus%2F1696189073470173223&partner=&hide_thread=false "Amo a los Estados Unidos... pero no somos el mundo entero."



Noah Lyles, atleta olimpico, en una diatriba contra los jugadores de la NBA que se autoproclaman "campeones del mundo".pic.twitter.com/339xOLPyMv — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) August 28, 2023

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se los llama campeones del mundo. ¿Campeón mundial de qué?... ¿Estados Unidos? No me malinterpreten, amo a los Estados Unidos, por momentos, pero no somos el mundo”, dijo entre risas luego de su triple victoria.

A la par de dejar en claro que en el Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023, si es un torneo global; haciendo referencia a los colores y a las banderas que portan.

“Aquí sí somos el mundo. Están casi todos los países peleando entre todos, luchando por ganar, usando sus banderas para mostrar que están siendo representados. En la NBA no hay banderas. Debemos hacer más. Debemos representar al mundo”, sentenció.