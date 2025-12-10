El audio de la mamá de Joni Viale pidiéndole pauta a "Chiqui" Tapia

La filtración de una grabación en la que la madre del periodista le pide publicidad al dirigente reavivó su enfrentamiento con Jorge Rial, autor de la primicia.

Un audio filtrado provocó un temblor mediático: en la grabación, Leonor Schwadron, la madre de Jonatan Viale, aparece dirigiéndose al presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, pidiéndole que le devuelva una pauta publicitaria que le habían retirado. Asegura que “ellos no tienen nada que ver con lo que diga Jonatan” y hace un llamado a que se le restituya el financiamiento del organismo.

La filtración del audio no es un episodio aislado: le sigue a una tensión abierta entre comunicadores. Jorge Rial lo atacó públicamente a Joni Viale por el polémico vínculo con la pauta del “Chiqui” Tapia. Rial cuestionó que la publicidad de los entornos involucrados tenga como contrapartida críticas mediáticas hacia el fútbol y los funcionarios de la AFA, con quejas concretas sobre la publicidad del CEAMSE.

El episodio pone en evidencia una mezcla de medios, política, poder y relaciones personales. Que la madre de Viale reclame directamente a Tapia un favor financiero junto a la denuncia de Rial sobre “operaciones mediáticas” contra la AFA ubica al periodista en una doble dimensión: por un lado, el periodista que critica al sistema; por otro, el integrante indirecto de un reclamo que se conecta con el mismo sistema al que acusa.

La polémica toma forma de cuestionamiento sobre la coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. El vínculo denunciado de Viale con una pauta retirada y luego reclamaciones personales a Tapia abre la pregunta —de hecho, expresada por Rial— sobre la independencia periodística en los tramos mediáticos que cruzan el Estado, el fútbol y la publicidad oficial.

En el fondo, la filtración del audio y la intervención de Rial exponen una batalla más amplia: la disputa por el control de la “voz pública”, por quién define qué se comunica y quién gana al hacerlo o al denunciar. Y en ese tablero, Joni Viale aparece como actor y objeto al mismo tiempo, atrapado entre su rol crítico y el reclamo que emerge desde su entorno familiar.

El periodista negó los cargos.