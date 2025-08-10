El automovilismo provincial desarrolló su sexta fecha

Los ganadores en el autódromo General San Martín fueron Daniel Miranda en el TP Gol 1.6, Santiago Acevedo en el TP 1.100cc, Axel Oliver en el TC Patagónico, Abel Panquilto en Renault 12 y Sergio Larreguy en el TC Austral.

Daniel Miranda en el TP Gol 1.6, Santiago Acevedo en el TP 1.100cc, Axel Oliver en el TC Patagónico, Abel Panquilto en la Monomarca Renault 12 y Sergio Larreguy en el TC Austral fueron los ganadores de la sexta fecha del calendario provincial de automovilismo que se corrió este domingo en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

El Gran Premio ‘Transportes Arias’ fue organizado por el Auto Moto Club local y fiscalizado por la Federación Chubutense de Automovilismo.

La primera final estuvo a cargo del TP Gol 1.6, La victoria quedó para el caletense Daniel Miranda -primer triunfo en la categoría-, seguido de Nicolás D’Elía, mientras que tercero llegó Arian Gómez.

Por su parte, el poleman Renzo Blotta, ganador de la primera serie del sábado, abandonó en el quinto giro, por lo que se fue derecho a la zona de boxes.

A continuación, el turno fue para el TP 1.100cc, categoría que tuvo como vencedor al esquelense Santiago Acevedo, quien llegó escoltado por Juan Cruz Centeno y Mariano Ayup. En esta final abandonó por un vuelco Franco Vallejos, quien hasta esta fecha llegaba como líder del campeonato.

Mientras tanto, en el TC Patagónico, la victoria quedó en poder de Axel Oliver, quien de ese modo se afirma en la punta del campeonato.

Detrás del valletano llegaron Emiliano López y Marcos Laudonio, quien completó el podio.

La tarde continuó con la penúltima final. Fue la de la Monomarca Renault 12, categoría que también tuvo la presencia del auto de seguridad, por lo que la prueba tuvo que ser neutralizada.

Luego, el pace car volvió a entrar al circuito en momento de producirse el abandono de Federico Turrez, el actual campeón.

La competencia se reanudó, y tras algunos giros, la carrera otra vez tuvo que ser neutralizada. Y con Abel Panquilto en la punta, la prueba fue detenida por cuarta vez en la tarde y cuando se corría la vuelta número 13. La victoria quedó para el joven de Kilómetro 8 Abel Panquilto, seguido de Javier Casas y Enzo Fueyo, quien ocupó el último lugar del podio.

El domingo, y ya con un cielo amenazante de lluvia, se cerró con la final del TC Austral. Luego de varios giros, la carrera fue neutralizada por un tremendo golpe, en plena recta principal, del Ford de Ruben Pires. El piloto fue asistido por personal médico, destacando que afortunadamente pudo salir de su máquina por sus propios medios, a pesar del golpazo que se dio contra el muro.

La competencia la ganó Sergio Larreguy, saltando así a la cima del campeonato, segundo llegó Marcelo Otero, mientras que tercero culminó Enrrico Lola.

De esa manera se fue el sexto capítulo del campeonato provincial de automovilismo, recordando que la próxima será en el autódromo Mar y Valle de Trelew, cuando se corra el 14 de septiembre una fecha doble, es decir la séptima y octava de la temporada.

Panorama - Finales

TP Gol 1.6 (16 vueltas)

1º Daniel Miranda 20’08’’383/1000

2º Nicolás D’Elía a 4’424/1000

3º Arian Gómez a 4’442/1000

4º Santiago Gamba a 12’217/1000

5º Santiago Paincho a 12’360/1000

6º Pablo Pires a 13’112/1000

7º Agustín Vera a 13’638/1000

8º Carlos De Rossi a 28’971/1000

9º Agustín Montecino a 30’253/1000

10º Martín Pachmann a 39’099/1000

TP 1.100cc (16 vueltas)

1º Santiago Acevedo 24’32’’405/1000

2º Juan Cruz Centeno a 0’142/1000

3º Mariano Ayup a 0’349/1000

4º Ruben Grier a 1’128/1000

5º Leonardo Carrión a 1’212/1000

6º Nicolás Coll a 1’324/1000

7º Luciano Matzmala a 1’577/1000

8º Santiago Villar a 2’200/1000

9º Martín Jones a 2’529/1000

10º Pedro Fasioli a 3’014/1000

TC Patagónico (16 vueltas)

1º Axel Oliver 21’18’’706/1000

2º Emiliano López a 0’665/1000

3º Marcos Laudonio a 6’938/1000

4º Tomás Oliver a 19’634/1000

5º Cristian Trupiano a 48’050/1000

6º Julio Sosa a 49’936/1000

7º Sebastián Gatica a 12 vueltas

8º Daniel Laudonio a 15 vueltas

Monomarca Renault 12 (18 vueltas)

1º Abel Panquilto 28’28’’428/1000

2º Javier Casas a 2’388/1000

3º Enzo Fueyo a 3’799/1000

4º Cristian Marsicano a 4’935/1000

5º Danilo Pachmann a 5’071/1000

6º Sebastián Acosta a 6’968/1000

7º Juanjo Campano a 7’603/1000

8º José Carrasco a 7’740/1000

9º Marcos Panquilto a 8’637/1000

10º Andrea Vázquez a 19’996/1000

TC Austral (6 vueltas)

1º Sergio Larreguy 7’27’’015/1000

2º Marcelo Otero a 0’207/1000

3º Enrrico Lola a 11’426/1000

4º Jorge Avila a 13’554/1000

5º Javier Hernández a 28’770/000

6º Martín Larreguy a 28’771/1000

7º Pedro Gutiérrez a 42’022/1000

8º Miguel Otero a 1 vuelta