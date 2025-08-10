El automovilismo provincial desarrolló su sexta fecha

Daniel Miranda en el TP Gol 1.6, Santiago Acevedo en el TP 1.100cc, Axel Oliver en el TC Patagónico, Abel Panquilto en la Monomarca Renault 12 y Sergio Larreguy en el TC Austral fueron los ganadores de la sexta fecha del calendario provincial de automovilismo que se corrió este domingo en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.
El Gran Premio ‘Transportes Arias’ fue organizado por el Auto Moto Club local y fiscalizado por la Federación Chubutense de Automovilismo.
La primera final estuvo a cargo del TP Gol 1.6, La victoria quedó para el caletense Daniel Miranda -primer triunfo en la categoría-, seguido de Nicolás D’Elía, mientras que tercero llegó Arian Gómez.
Por su parte, el poleman Renzo Blotta, ganador de la primera serie del sábado, abandonó en el quinto giro, por lo que se fue derecho a la zona de boxes.
A continuación, el turno fue para el TP 1.100cc, categoría que tuvo como vencedor al esquelense Santiago Acevedo, quien llegó escoltado por Juan Cruz Centeno y Mariano Ayup. En esta final abandonó por un vuelco Franco Vallejos, quien hasta esta fecha llegaba como líder del campeonato.
Mientras tanto, en el TC Patagónico, la victoria quedó en poder de Axel Oliver, quien de ese modo se afirma en la punta del campeonato.
Detrás del valletano llegaron Emiliano López y Marcos Laudonio, quien completó el podio.
La tarde continuó con la penúltima final. Fue la de la Monomarca Renault 12, categoría que también tuvo la presencia del auto de seguridad, por lo que la prueba tuvo que ser neutralizada.
Luego, el pace car volvió a entrar al circuito en momento de producirse el abandono de Federico Turrez, el actual campeón.
La competencia se reanudó, y tras algunos giros, la carrera otra vez tuvo que ser neutralizada. Y con Abel Panquilto en la punta, la prueba fue detenida por cuarta vez en la tarde y cuando se corría la vuelta número 13. La victoria quedó para el joven de Kilómetro 8 Abel Panquilto, seguido de Javier Casas y Enzo Fueyo, quien ocupó el último lugar del podio.
El domingo, y ya con un cielo amenazante de lluvia, se cerró con la final del TC Austral. Luego de varios giros, la carrera fue neutralizada por un tremendo golpe, en plena recta principal, del Ford de Ruben Pires. El piloto fue asistido por personal médico, destacando que afortunadamente pudo salir de su máquina por sus propios medios, a pesar del golpazo que se dio contra el muro.
La competencia la ganó Sergio Larreguy, saltando así a la cima del campeonato, segundo llegó Marcelo Otero, mientras que tercero culminó Enrrico Lola.
De esa manera se fue el sexto capítulo del campeonato provincial de automovilismo, recordando que la próxima será en el autódromo Mar y Valle de Trelew, cuando se corra el 14 de septiembre una fecha doble, es decir la séptima y octava de la temporada.
………………
Panorama - Finales
TP Gol 1.6 (16 vueltas)
1º Daniel Miranda 20’08’’383/1000
2º Nicolás D’Elía a 4’424/1000
3º Arian Gómez a 4’442/1000
4º Santiago Gamba a 12’217/1000
5º Santiago Paincho a 12’360/1000
6º Pablo Pires a 13’112/1000
7º Agustín Vera a 13’638/1000
8º Carlos De Rossi a 28’971/1000
9º Agustín Montecino a 30’253/1000
10º Martín Pachmann a 39’099/1000
TP 1.100cc (16 vueltas)
1º Santiago Acevedo 24’32’’405/1000
2º Juan Cruz Centeno a 0’142/1000
3º Mariano Ayup a 0’349/1000
4º Ruben Grier a 1’128/1000
5º Leonardo Carrión a 1’212/1000
6º Nicolás Coll a 1’324/1000
7º Luciano Matzmala a 1’577/1000
8º Santiago Villar a 2’200/1000
9º Martín Jones a 2’529/1000
10º Pedro Fasioli a 3’014/1000
TC Patagónico (16 vueltas)
1º Axel Oliver 21’18’’706/1000
2º Emiliano López a 0’665/1000
3º Marcos Laudonio a 6’938/1000
4º Tomás Oliver a 19’634/1000
5º Cristian Trupiano a 48’050/1000
6º Julio Sosa a 49’936/1000
7º Sebastián Gatica a 12 vueltas
8º Daniel Laudonio a 15 vueltas
Monomarca Renault 12 (18 vueltas)
1º Abel Panquilto 28’28’’428/1000
2º Javier Casas a 2’388/1000
3º Enzo Fueyo a 3’799/1000
4º Cristian Marsicano a 4’935/1000
5º Danilo Pachmann a 5’071/1000
6º Sebastián Acosta a 6’968/1000
7º Juanjo Campano a 7’603/1000
8º José Carrasco a 7’740/1000
9º Marcos Panquilto a 8’637/1000
10º Andrea Vázquez a 19’996/1000
TC Austral (6 vueltas)
1º Sergio Larreguy 7’27’’015/1000
2º Marcelo Otero a 0’207/1000
3º Enrrico Lola a 11’426/1000
4º Jorge Avila a 13’554/1000
5º Javier Hernández a 28’770/000
6º Martín Larreguy a 28’771/1000
7º Pedro Gutiérrez a 42’022/1000
8º Miguel Otero a 1 vuelta