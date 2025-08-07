El automovilismo provincial vuelve a la acción

Este viernes dará comienzo en el autódromo General San Martín la actividad de la 6° fecha del calendario chubutense.

Con los entrenamientos, este viernes a partir de las 13 dará comienzo en el autódromo General San Martín, la actividad oficial de la sexta fecha del calendario provincial de automovilismo.

En ese contexto, la competencia, denominada Gran Premio Transportes Arias, la organiza el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

El TC Austral, el TC Patagónico, el TP 1.100 cc, la Monomarca Renault 12 y el TP Gol 1.6 serán una vez más los protagonistas de esta nueva prueba, que significará el retorno a las pistas tras el receso invernal.

CAMPEONATOS

A continuación se detallan las principales posiciones del campeonato en cada una de las categorías, luego de corridas cinco fechas.

TC Patagónico: 1) Axel Oliver 148 puntos, 2) Emiliano López 143, 3) Marcos Laudonio 134, 4) Amílcar Oliver 129, 5) Tomás Oliver 100, 6) Daniel Laudonio 88, 7) Julio Bona 86, 8) Mauricio Naso 67, 9) Julio Sosa 54, 10) Cristian Trupiano 53, 11) Sebastián Gatica 37, 12) Daniel Sosa 12, 13) David Peñalva 4 y 14) Javier Casas 2.

TC Austral: 1) Miguel Otero 134 puntos, 2) Marcelo Pérez 128, 3) Sergio Larreguy 121, 4) Javier Hernández 118, 5) Javier Figueroa 99, 6) Manuel García 95, 7) Luis Méndez 86, 8) Marcelo Otero 70, 9) Ruben Pires 68, 10) Gustavo González 61, 11) Máximo Arias 58, 12) Daniel Sauthier 48, 13) Pedro Gutiérrez 45, 14) Leonardo Larreguy 11 y 15) Martín Larreguy 1.

TP 1.100cc: 1) Franco Vallejos 120 puntos, 2) Martín Jones 119, 3) Leonardo Carrión 115, 4) Santiago Villar 100, 5) Luciano Matazmala 96, 6) Daniel Nogales 87, 7) Roberto Marzoli 78, 8) Benjamín Carrizo 73, 9) Juan Cruz Centeno 71, 10) Martín Muñoz 66, 11) Mariano Ayup 63, 12) Luciano Centeno 61, 13) Santiago Acevedo 60, 14) Pablo Eckerman 54, 15) Pablo Arabia 49, 16) Nicolás Coll 47, 17) Jeremías Saldivia 45, 18) Ruben Grier 45, 19) Renzo Sastre 42, 20) Facundo Villar 32.

TP Gol 1.6: 1) Pablo Pires 156 puntos, 2) Renzo Blotta 141, 3) Agustín Montecino 125, 4) Santiago Gamba 107, 5) Arian Gómez 83, 6) Sebastián Carballo 79, 7) Martín Pachmann 68, 8) Luciano Alvarez 67, 9) Carlos De Rossi 65, 10) Tomás Pugnaloni 65, 11) Fernando Przbytek 57, 12) Mario Valle 55, 13) Alberto Vitorino Pinto 49, 14) Federico Fraccaro 45, 15) Daniel Miranda 43, 16) Martín Ebene 41, 17) Gabriel Gonzalo 40, 18) Sebastián Rodríguez 40, 19) Nicolás D’Elia 38, 20) Agustín Vera 32.

Renault 12: 1) Marcos Panquilto 134 puntos, 2) René Ludden 127, 3) Federico Turrez 126, 4) Emanuel Correa 106, 5) Gianfranco Mesiti 99, 6) Abel Panquilto 87, 7) Javier Casas 82, 8) Juan Kristiansen 80, 9) Héctor Montenegro 77, 10) Ezequiel González 70, 11) Enzo Fueyo 65, 12) Cristian Marsicano 57, 13) Ezequiel Pizzonia 55, 14) Sebastián Sandoval 51, 15) Juan Campano 50, 16) Cristian Schill 43, 17) Nicolás Rodríguez 40, 18) Sebastián Acosta 39, 19) Víctor Pachmann 37, 20) Eduardo Otero 31.

