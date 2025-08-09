El 'Azzurrito' festejó tres nuevas victorias por el Torneo Juvenil

La Comisión de Actividades Infantiles se impuso este sábado ante Germinal. En Sub 13 goleó 11-0, en Sub 15 se impuso 10-0 y en Sub 17 fue victoria de 3-1.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia obtuvo este sábado, de local, tres nuevas victorias en el marco de la 10° fecha de la etapa clasificatoria de la Zona 7 del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal de la AFA.

En ese contexto, el elenco ‘azzurro’ se hizo fuerte en el Estadio Municipal de Km 3, donde le ganó a Germinal de Rawson.

La mañana arrancó con la holgada victoria en la categoría Sub 13 por 11-0. Los goles del elenco que dirige Mauro Villegas los marcaron Dante Latorre en tres ocasiones, Gastón Escobar en dos oportunidades, mientras los restantes fueron obra de Theo López -en contra-, Mauro Betancur, Juan Ignacio Llesona, Nehemías Vargas, Ian Barría y Bruno Mieres.

Luego, la Sub 15 ‘azzurrita’ se impuso por 10-0 ante el elenco del Valle, con triplete de Thiago Becerra, dobletes de Lionel Crespo y Mateo Arce, completando la golada Enzo Pinilla, Uriel Tallarico y Benjamín Arteaga.

Mientras que en Sub 17, la victoria fue de 3-1, con anotaciones de Esteban Baeza -dos- y Lautaro Bustos, mientras que el gol de Germinal lo hizo Constantino Amarilla.

De ese modo, las formativas de la CAI cerraron un estupendo sábado, haciéndose fuertes en las tres categorías.

En Sub 13, la CAI ahora suma 27 puntos y sigue firme en la punta, en Sub 15, el cuadro comodorense lidera con 25 unidades, mientras que en Sub 17, el ‘Azzurrito’ suma 18 y quedó a uno del líder Juan José Moreno de Puerto Madryn.

Cabe destacar que tanto en Sub 15 como en Sub 17, el elenco valletano se encuentra último con solo una unidad, mientras que en Sub 13, marcha cuarto con 7 unidades.

....................

Panorama

SABADO 9 - ESTADIO MUNICIPAL KM 3

SUB 13

- CAI 11 (Dante Latorre 3, Gastón Escobar 2, Theo López e/c, Mauro Betancur, Juan Ignacio Llesona, Nehemías Vargas, Ian Barría y Bruno Mieres) / Germinal 0.

SUB 15

- CAI 10 (Thiago Becerra 3, Lionel Crespo 2, Mateo Arce 2, Enzo Pinilla, Uriel Tallarico y Benjamín Arteaga) / Germinal 0.

SUB 17

- CAI 3 (Esteban Baeza 2 y Lautaro Bustos) / Germinal 1 (Constantino Amarilla).