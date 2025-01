El beat del sur: Tayhana en Área 69

En el corazón del circuito underground de Caleta Olivia, Área69 emerge como un espacio de rebeldía y exploración sonora. Esta propuesta, nacida para desafiar los límites de la música electrónica tradicional, “se nutre de sonidos crudos y futuristas que desdibujan las fronteras entre lo real y lo virtual”, según definen los propios organizadores.

Este sábado 11 de enero a partir de las 24:00 en Okean Bar (Almirante Brown 512 – Caleta Olivia), Área69 reúne a tres referentes de la música electrónica: Tayhana, Valkiria Beat y Aggromance.

TAYHANA: DE CALETA OLIVIA AL MUNDO

Originaria de Caleta Olivia, Tayhana ha transformado su pasión por la música en un fenómeno global. "Comencé estudiando piano desde muy chica en mi ciudad natal, pero todo tomó rumbo cuando me mudé a Buenos Aires. Allí estudié cine y, junto a amigos, organizamos fiestas para explorar un tipo de música más experimental y diversa, lejos de lo genérico", recuerda la DJ y productora a El Patagónico.

Desde sus inicios, Tayhana se ha destacado por romper con los moldes tradicionales de la música electrónica, apostando por una mezcla de géneros que abarca cumbia, pop noventoso, Latin house e incluso sonidos andinos. "No me interesa imitar patrones de géneros como el techno o el house. Prefiero jugar, mezclar y divertirme con la música. Es un proceso que me define y con el que conecto profundamente", afirma.

Ahora radicada en México, Tayhana es parte del prestigioso sello discográfico N.A.A.F.I. Su álbum debut, Tierra del Fuego, y sus enérgicas presentaciones han cautivado a audiencias en Europa, Asia y América Latina. "Mi estilo es bastante club, enfocado en un público queer y diverso. Me gusta pensar que mi música es un espacio seguro donde todos pueden explorar sonidos nuevos y vivir experiencias únicas", describe.

Entre sus logros más destacados se encuentra su colaboración en el álbum Motomami de Rosalía, donde produjo el tema "CUUUUUuuute". "Fue un honor ser la única productora mujer en ese disco, y que luego ganara premios como el Grammy y el Latin Grammy es algo que me llena de orgullo", comenta. Además, formó parte de la banda sonora de Wakanda Forever, trabajando en el tema "Con la brisa" junto al artista Foudeqush.

Foto: Trinidad Valcarce.

Para Tayhana, la conexión con sus raíces es vital. "Aunque mi base está en México, siempre vuelvo a Caleta Olivia. Es un espacio donde me reconecto conmigo misma, con mi familia y con los amigos que han sido parte de mi camino desde el principio. Es un refugio para crear sin presiones, disfrutando el proceso por el simple hecho de hacerlo", confiesa.

En su próxima presentación en Área69, Tayhana promete un set cargado de remixes propios y una mezcla intensa de sonidos que reflejan su esencia única. "Área69 es un proyecto necesario que da espacio a propuestas más alternativas, algo que hacía falta en el sur. Estoy emocionada de ser parte de esta iniciativa y de compartir un poco de todo lo que he venido trabajando", concluye.

EL EP JUNTO A AGGROMANCE: UN PUENTE ENTRE AMIGOS Y EL SUR

Uno de los proyectos más personales de Tayhana es el EP La noche se apaga, realizado junto a Aggromance, su colega y amigo también originario de la ciudad del Gorosito. "Fue un proceso largo, casi tres años, porque lo hacíamos de a ratos cuando yo venía al sur. Pero es uno de los trabajos que más me gustan, tiene una esencia totalmente patagónica", confiesa Tayhana. Grabado en un pequeño estudio casero en Caleta Olivia, este EP captura la experimentación y el juego libre que caracterizan a ambos artistas.

La relación entre ambos se gestó de manera inesperada. "Nos conocimos en Buenos Aires, pero fue en los veranos en Caleta cuando realmente conectamos. Hicimos el EP en casa, con unos monitores y un mini estudio que tengo allá. Es un trabajo 100% calentense".

VALKIRIA BEAT: LA BUSQUEDA SIN ETIQUETAS

La DJ y productora Valkiria Beat llevará a Área69 una propuesta vibrante y multifacética. Nacida en Comodoro Rivadavia y formada en Buenos Aires, esta artista combina géneros como funk, house, y neoperreo. Residente en la fiesta alternativa Ahre Friki, Valkiria busca siempre nuevas experiencias sonoras, dejando huella en cada escenario que pisa.

AGGROMANCE: EL PIONERO DEL CLUB LATINX

Desde Santa Cruz, Aggromance ha sido una figura clave en la renovación del club latinx. Parte del sello HiedraH y residente de Área69, su música ha cruzado fronteras, llevándolo a compartir escenarios con artistas como Lali Espósito y Taichu. Con un estilo que mezcla los ritmos del club con influencias urbanas, Aggromance representa el espíritu innovador de esta escena.

LA MAGIA DEL REENCUENTRO

El evento del 11 de enero en Área 69 promete ser mucho más que una noche de baile. Es una celebración de la identidad musical del sur argentino, una oportunidad para explorar nuevas sonoridades y para disfrutar del talento de artistas bien del sur. “Es como volver a las bases, a ese momento en que todo era juego y experimentación”, concluye Tayhana.