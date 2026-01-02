La primera fecha de la nueva temporada está prevista para el 14 y 15 de marzo.

El Callejero de Buenos Aires abrirá el calendario del TC2000

Tango Motorsports, promotor del 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, confirmó que la primera fecha de la temporada 2026 se celebrará los días 14 y 15 de marzo en el callejero de la Ciudad de Buenos Aires. Con la presencia de los SUV más potentes de la Argentina, esta será la segunda vez que el año comience en las calles porteñas.

La última vez que una cita callejera en Buenos Aires abrió el telón del año fue el 31 de marzo de 2013, en el circuito de la Avenida del Libertador, frente al Automóvil Club Argentino. En esa ocasión, el ganador fue Facundo Ardusso con un Fiat Linea.

Cabe destacar que esta será la tercera vez que un circuito callejero sea la primera fecha de una temporada. La primera ocasión fue en Punta del Este, el 21 de marzo de 2010, con victoria de José María “Pechito” López al mando de un Honda Civic.

Además, se confirmaron los fines de semana en los que el TC2000 YPF INFINIA correrá durante el 2026. Estas son las fechas:

* 1° Fecha – 15 de marzo (Callejero de Buenos Aires)

* 2° Fecha – 12 de abril (Junto a la Fórmula Nacional y el Top Race)

* 3° Fecha – 3 de mayo (Junto a la Fórmula Nacional y el Top Race)

* 4° Fecha – 24 de mayo (Junto a la Fórmula Nacional y el Top Race)

* 5° Fecha – 28 de junio (Junto al Top Race)

* 6° Fecha – 9 de agosto (Junto a la Fórmula Nacional y el Top Race)

* 7° Fecha – 6 de septiembre (Junto a la Fórmula Nacional)

* 8° Fecha – 27 de septiembre (Junto a la Fórmula Nacional)

* 9° Fecha – 18 de octubre

* 10° Fecha – 8 de noviembre (Junto a la Fórmula Nacional)

* 11° Fecha – 22 de noviembre

* 12° Fecha – 13 de diciembre (Junto a la Fórmula Nacional)

En las próximas semanas se van a estar confirmando las demás sedes de las próximas fechas del 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA.