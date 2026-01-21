El cerro cedió 38 metros en apenas un minuto y medio

Lo recordó el viceintendente al defender los protocolos de prevención ante los vecinos de Médanos.

En un clima de tensión y angustia, el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, mantuvo un encuentro este miércoles con vecinos del barrio Médanos que resolvieron no evacuar sus viviendas pese a la alerta por el deslizamiento del cerro.

Durante la reunión, los propietarios reclamaron informes escritos sobre la situación y la restitución de los servicios básicos, en especial el gas, mientras que el funcionario anticipó que este viernes se conocerán los primeros resultados de un estudio técnico que permitirá dimensionar con mayor precisión el riesgo existente.

Sampaoli explicó que el Municipio gestionó el lunes la llegada de un equipo especializado, al que comparó con un “tomógrafo”, capaz de analizar el subsuelo hasta una profundidad de 50 metros. Según indicó, los informes iniciales estarán disponibles en un plazo de 48 horas y permitirán determinar la profundidad de la grieta y el tipo de desplazamiento del terreno.

“Esto nos va a permitir saber si la cuña desliza de manera curva o si existe la posibilidad de una implosión que derive en un derrumbe”, señaló. En ese marco, advirtió que el temor de los geólogos no se limita a que el barrio quede cubierto por tierra, sino a que el movimiento del suelo genere un levantamiento del terreno, como ocurrió en los predios del club Santa Lucía.

“El lóbulo que se estaría formando es muy grande y, por una cuestión gravitacional, el peso vendría hacia el barrio”, alertó el viceintendente, al tiempo que pidió a los vecinos aguardar los resultados del estudio para contar con mayores certezas.

Por su parte, los vecinos cuestionaron la necesidad de evacuar. “Nuestras casas están intactas, no tienen fisuras ni se registraron daños visibles”, manifestaron y solicitaron la restitución del servicio de gas. “Entendemos que el corte es por seguridad, pero pedimos que se evalúe la posibilidad de habilitarlo algunas horas al mediodía para cocinar y asearnos”, plantearon.

Sampaoli se comprometió a trasladar el pedido, aunque recordó que la medida responde a protocolos preventivos ante la inestabilidad del terreno.

Respecto a la polémica por la evacuación —que los vecinos cuestionaron por las versiones cruzadas sobre si era voluntaria u obligatoria—, el funcionario intentó llevar tranquilidad, aunque mantuvo la advertencia. “No puedo ponerme en el lugar de ustedes; debe ser muy difícil cerrar con llave e irse. Pero el hundimiento de 38 metros ocurrió en un minuto y medio. El temor es que pueda pasar algo similar aquí”, explicó.

Finalmente, Sampaoli asumió el compromiso de brindar información diaria sobre el monitoreo de la zona y de gestionar la participación de representantes vecinales, en calidad de oyentes, en las reuniones técnicas que el comité de emergencia realiza a diario a las 19 horas en la Universidad, con el objetivo de que accedan a los datos de primera mano.