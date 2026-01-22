El colegio Hipólito Yrigoyen es un nuevo centro de evacuación

Se concreta el operativo de traslado desde el Club Talleres a la institución educativa. El dispositivo debió ser reubicado para brindar seguridad a los damnificados.

Este jueves por la mañana comenzó la reubicación del centro de evacuados que funcionaba en el Club Talleres, a la escuela Provincial N° 757, Hipólito Yrigoyen, debido a que, en las primeras horas de la mañana, se detectó un nuevo desplazamiento de suelo en Santa Lucía.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, detalló que ante la presencia de una nueva elevación muy marcada en la cancha de golf de Santa Lucía, se dio inmediata intervención al personal especializado de la Comisión Técnica Científica que está monitoreando la situación.

“Realizaron un recorrido y detectaron que evidentemente esto estaba registrando actividad. Ante dicha situación, se informó inmediatamente al señor intendente y se dispuso, como medida precautoria, evacuar a todo el personal municipal y del club, producto de que también notamos que la calle Cerro Pan de Azúcar estaba evidenciando movimiento”, añadió el funcionario.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, quien desde su cartera tiene a su cargo el funcionamiento de los albergues, agradeció en nombre del intendente a los integrantes del Club Talleres por su predisposición y compromiso, que se reflejó con la puesta a disposición de las instalaciones de la institución desde un primer momento, colaborando tanto con la Municipalidad como con los vecinos afectados por el deslizamiento del Hermitte.

En otro orden, sostuvo que “estamos articulando con el Ministerio de Educación, en lo que respecta al dispositivo en el Colegio Hipólito Yrigoyen. Están trabajando todos los equipos para poder tener de manera urgente este centro de operaciones para continuar con el acompañamiento a las familias y los protocolos para el retiro de pertenencias”.

SE MANTIENE LA SEGURIDAD EN LOS BARRIOS AFECTADOS

En cuanto a la seguridad de los bienes de los vecinos que deben dejar sus viviendas, Gómez expresó que “si bien el club se cierra, es decir, queda deshabitado, en el lugar permanecerán los baños químicos destinados al personal policial que sostiene este puesto. Esta seguridad se sostiene las 24 horas”.

“La seguridad, a cargo de la Policía, está destinada, por un lado, a evitar que los damnificados entren poniendo en riesgo sus vidas y por el otro, que vengan malvivientes a llevarse lo ajeno. Así que en eso quiero transmitirles seguridad a los vecinos de que sus bienes están bien protegidos. La policía de la provincia está haciendo un trabajo muy valioso”, destacó.