El comentario racista de Zoe Bogach por el que la cancelaron

En las redes sociales fulminaron a Zoe Bogach por lanzar comentaros racistas y clasistas. Es que se filtró la cuenta de Twitter personal de la ex jugadora de Gran Hermano y salieron a la luz comentarios desubicados que realiza. Ante esto, recibió duros comentarios y la cancelaron.

Todo comenzó cuando Zoe Bogach expuso que un poco se cansó de la alta exposición y no poder decir lo que verdaderamente piensa. Es por eso que comenzó a utilizar su cuenta de Twitter personal, en la cual se expresó con total libertad. Sin embargo, no se esperó que se filtrara ese contenido, el cual causó escándalo por las cosas que dice allí.

“Hola, quiero usar mi Twitter personal”, escribió la ex jugadora de Gran Hermano para ver qué tal resultaba este método. Ante esta posibilidad, sus seguidores la apoyaron e incluso la incentivaron a hacerlo: “Usalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad”.

Con confianza ciega en lo que le mencionaban sus seguidores, Zoe Bogach se liberó y lanzó un comentario desubicado. Es por eso que escribió: “Harta de los marrones haters”. Esto generó un verdadero escándalo, ya que no pasó mucho tiempo hasta que se viralizó su tuit.

Ante esta situación, sus fieles le comenzaron a advertir sobre lo que estaba ocurriendo: “Zoe, filtraron tu Twitter privado”. Lejos de retractarse o de pedir disculpas por el comentario desubicado que hizo, eligió redoblar la apuesta y negarse a la posibilidad de retractarse de sus palabras: “Ya lo sé. Me chupa un huevo”.

Es por eso que sus propios seguidores comenzaron a marcarle que no estaba para nada bien lo que estaba haciendo. Sin embargo, ella siguió en esa postura y trató de normalizar sus palabras: “¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un huevo”.

Para colmo, agregó: “Racista no, clasista. Lo que sea. Me chupa un huevo”. Es por eso que en las redes sociales comenzó a recibir comentarios de todo tipo, ya que consideraron que fue desagradable por haberse expresado de ese modo y sin pedir disculpas.