El Concejo aprobó el Presupuesto 2025

Tras cumplir las instancias de primera lectura y audiencias públicas, el Concejo Deliberante aprobó esta tarde el presupuesto 2025 - establecido en $221.100.798.808-. Fue con el respaldo de 7 votos (ACh – PLICh) y 4 negativos del espacio Despierta Comodoro (dada la ausencia de Ximena González). La votación fue idéntica en el caso de la Ordenanza Tributaria Anual, normativa que establece las tasas y tributos municipales.

El tratamiento de las ordenanzas económicas inició con críticas del bloque Despierta Comodoro, que para fundamentar su voto negativo aludió a un “impuestazo” y “presupuesto deficitario” según las palabras de Pablo Bustamante. El jefe de la bancada oficialista, Marcos Panquilto ironizó a su vez que “esta es la oposición que te vende gato por liebre” para trazar una comparativa con la ley de obligaciones tributarias provincial donde se acordaron incrementos superiores a la media local “Es el no por el no” dijo, “en los plenarios el tuvieron la oportunidad de presentar modificaciones y llevar mejor calidad de vida a algún comodorense, pero no presentaron nada, se quedaron callados. Todas las modificaciones las hizo el bloque oficialista y Omar Lattanzio (PLICh).

En el mismo sentido, Ezequiel Cufré expuso que se trabajó con el compromiso de cuidar al vecino y no transferirle toda la presión tributaria. “En todo este proceso solo nos tocó escuchar críticas y ninguna propuesta. No hubo una sola… el camino sigue siendo alimentar la grieta permanentemente” señaló, al recordar que entre las modificaciones efectuadas por su bloque se cuenta el haber bajado la presión tributaria los sobre productores, particularmente a los que dan valor agregado en la ciudad, y también a los del rubro cultural, con bajas de entre el 50% y el 100% en los tributos. También subrayó el compromiso con la educación pública al garantizar obras para la escuela municipal bilingüe; asegurar obras de servicios para loteos de la ciudad, y extender beneficios para jubilados.

“Estamos en gestión, tenemos que ser responsables. Discutimos, planteamos modificaciones, y las conseguimos. Seguramente es perfectible, pero no es fácil gobernar con Nación olvidándose de nosotros y cuando veo los proyectos tributarios de su espacio se cae el relato: no hay títulos para tik tok” dijo, no sin destacar que “reconocemos el esfuerzo de provincia con el desendeudamiento, o cumplir con el ciclo lectivo. Estamos disponibles para discutir siempre teniendo en cuenta el lugar de Comodoro y no vamos a caer en la grieta, de nada sirve no dar los debates y venir a acá a rasgarse las vestiduras”.

Como se indicó tanto el presupuesto 2025 como la Ordenanza Tributaria Anual se aprobaron por mayoría, mientras que de modo unánime se derogó la ordenanza que establecía la obligatoriedad del CAT (Certificado de aptitud tributaria) para efectuar trámites municipales como la licencia de conducir.

Además, se aprobó la reestructuración de cuadros tarifarios de los servicios que brinda la SCPL, tema que también cumplimentó el paso por audiencia pública el último 20 de diciembre.

HIGIENE URBANA

Durante la última sesión del período también tomaron estado parlamentario los pliegos para el servicio de higiene urbana de la ciudad, cuya concesión vence durante 2025. Los mismos fueron remitidos por el ejecutivo, para habilitar el plazo de análisis que debe darse previo a la apertura de un nuevo proceso licitatorio.

También se aprobaron los comodatos con las ONG “Nosotros También” y “Juntos por un Corazoncito Feliz” por el uso de paradores en la costanera; la solicitud al gobierno provincial para que a través del ministerio de familia se garanticen los derechos de los niños de la institución “Casa del Niño” y que se efectivice el protocolo de abordaje de sobre situaciones de violencia sexual de niños y adolescentes en el Hospital Regional.

En cuanto a las presentaciones sobre tablas, Martin Gómez (DC) presentó un proyecto para derogar la ordenanza que habilita el uso de pirotecnia lumínica en la ciudad; mientras que Maite Luque ingresó una iniciativa para la creación del programa Familias Solidarias.

COMISIONES DE RECESO

Por último, el Concejo fijó la integración de las comisiones de receso, que se darán en los siguientes turnos: La del mes de enero se integra con: Pablo Bustamante, Gimena Borquez, Marcos Panquilto; Ezequiel Cufré; Omar Lattanzio y Ariel Montenegro. El turno de Febrero en tanto será cubierto por: Martin Gómez, Ximena Gonzalez; Luciana Ferreira, Mariela Aguilar; Maite Luque; Gabriela Simunovic